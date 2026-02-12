¡Tremendo choque! Camión torton parte en dos la caja de un tráiler en Irapuato, Guanajuato

Un fuerte accidente se registró la mañana de este jueves en el Libramiento Norte de Irapuato, Guanajuato, donde un camión tipo torton partió prácticamente a la mitad la caja de un tráiler cuando este último intentaba darse la vuelta en un retorno.

El impacto quedó grabado por una cámara del sistema C4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, video que posteriormente fue difundido en redes, y que no tardó en viralizarse.

El choque entre un tráiler y un camión tipo torton fue captado por una cámara del sistema C4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.



El incidente se registró minutos después de las 08:00 horas de este jueves sobre el Libramiento Norte, a la altura de la colonia… pic.twitter.com/t34v16QclV — Fabián “N” (@edgarfabianvf) February 12, 2026

Así se vivió el fuerte choque en Irapuato, Guanajuato

De acuerdo con el reporte oficial, el brutal accidente ocurrió minutos después de las 8:00 horas, a la altura de la colonia Misión Privadas Residenciales, cuando ambas unidades se encuentran, provocando severos daños materiales.

En el video difundido se observa como el tráiler se atraviesa sin ningún tipo de precaución. En lo que intenta realizar la maniobra de retorno, un camión tipo torton se aproxima a la pesada unidad, ya sin posibilidad de frenar.

El impacto fue tan brutal que lo único que alcanzan a captar las cámaras es la nube de polvo tras la colisión y el momento en que la caja del tráiler se parte en dos, llevándose consigo un poste de luz.

En otro video, grabado desde la propia cámara del chofer del torton, se observa cómo circula por su carril cuando, de repente, el tráiler se cruza en su camino; pese al tamaño de la unidad intenta frenar, pero ya es demasiado tarde.

No se reportan heridos tras choque en Irapuato

Tras el accidente, los camiones quedaron sobre la carpeta asfáltica, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en el Libramiento Norte.

El área fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron las labores correspondientes para retirar ambas unidades.

Como si se tratase de un milagro, la colisión no dejó ninguna persona herida de gravedad, aunque ambos choferes tuvieron que ser interrogados para deslindar responsabilidades.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución, especialmente en zonas de retornos y vías de alta velocidad, donde este tipo de maniobras puede derivar en accidentes de alto riesgo.

