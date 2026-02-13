Auto derrapa y tumba negocio en Guadalajara; madre salvó a su bebé de morir prensada

Una madrugada de intensa actividad para los servicios de emergencia se registró en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los eventos de las últimas horas incluyeron desde actos de heroísmo maternal frente a accidentes viales hasta el hallazgo de restos humanos en zonas rurales de la demarcación.

Madre protege a su bebé durante impacto vehicular en la colonia 18 de Marzo

En calles de la colonia 18 de Marzo, en Guadalajara, una mujer de 23 años de edad evitó lo que pudo ser una tragedia familiar. La joven se encontraba en un establecimiento de comida en compañía de su pequeña hija, de apenas un año y ocho meses, cuando un vehículo que transitaba a exceso de velocidad perdió el control al intentar tomar una curva.

Al percatarse de que la unidad se dirigía directamente hacia el negocio, la madre reaccionó de forma inmediata alzando a la menor para protegerla del impacto. El vehículo terminó estrellándose contra el local, provocando que la mujer quedara prensada por la estructura.

Tras la llegada de los paramédicos, se confirmó que la bebé resultó ilesa, mientras que la madre fue atendida por lesiones leves, destacando su intervención para salvaguardar la vida de la menor.

🔴#IMPORTANTE | De milagro, una madre salvó la vida de su hija de 1 año y 8 meses en la Col. 18 de Marzo en Guadalajara.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/lIh81DsXji — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 13, 2026

Tres lesionados por choque en la colonia El Rastro; fallaron los frenos

Otro incidente vial se registró en la colonia El Rastro, donde el saldo fue de tres personas lesionadas. El conductor de un automóvil, quien refirió a las autoridades que acababa de adquirir la unidad, perdió el control al intentar realizar una maniobra de vuelta.

Según el testimonio del automovilista, el sistema de frenos falló, lo que provocó que no pudiera detener la marcha y terminara impactándose contra un vehículo que se encontraba estacionado y, posteriormente, contra un poste.

Debido a la fuerza del choque, el conductor tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras los oficiales de vialidad realizaban el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

🔴#IMPORTANTE | Tres hombres fueron atendidos tras el choque de un vehículo en calles de la Col. El Rastro.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/ekyFGVWJxw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 13, 2026

Agricultor localiza restos óseos calcinados en brecha de Zapopan

Finalmente, en el municipio de Zapopan, se registró un hallazgo criminal en las inmediaciones de la zona conocida como El Arenal. Un agricultor que se disponía a iniciar su jornada de trabajo en un predio localizó lo que parecían ser restos humanos, por lo que dio aviso inmediato a través de las líneas de emergencia.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron la presencia de una osamenta con signos evidentes de haber sido sometida a fuego directo. En la brecha donde se localizaron los restos también se observaron huellas de incendio reciente.

Debido al estado de carbonización de los huesos, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no pudieron determinar en el lugar la edad o el sexo de la víctima. Los restos fueron trasladados a la morgue metropolitana para iniciar los procesos de identificación genética.

