¡De la cárcel al botox! Exalcalde de Macuspana condenado por peculado reaparece para buscar candidatura

José Eduardo Rovirosa Ramírez, mejor conocido como "El Cuco", pasó más de tres años en la cárcel por desvío de recursos. Ahora, el exalcalde de Macuspana, Tabasco, está libre y reapareció en redes sociales de una forma muy particular: inyectándose bótox y anunciando que quiere volver a competir en las próximas elecciones.

En un video que él mismo compartió, se le ve muy relajado en una clínica estética mientras recibe los pinchazos en el rostro. El exreo bromeó con el médico pidiéndole que le pusiera "bastante cemento" en la frente y mandó un aviso a sus simpatizantes: "Ahora que vaya a las comunidades, van a ver a este muñeco". De esta manera, el mensaje fue directo: ya se está arreglando para buscar de nuevo la presidencia municipal.

¿Por qué José Eduardo Rovirosa estuvo en prisión?

Para entender este regreso, hay que revisar sus antecedentes. "El Cuco", quien militó en el PRI, ya gobernó Macuspana en dos ocasiones, la primera del 2001 al 2003 y de 2016 al 2018. Fue en marzo de 2022 cuando la Fiscalía de Tabasco lo detuvo y lo mandó al Cereso por el delito de peculado.

De acuerdo con la causa penal, durante la recta final de su segundo gobierno, Rovirosa autorizó un pago de 1.8 millones de pesos. El dinero supuestamente era para comprar válvulas de compuertas para el municipio; sin embargo, el dinero salió de las cuentas públicas, pero el equipo nunca llegó.

Tras estar preso poco más de tres años, sus abogados lograron modificar la medida cautelar y obtuvo su libertad condicional a finales de mayo de 2025.

José Eduardo Rovirosa busca regresar a la política

Hoy, a menos de un año de haber dejado su celda, Rovirosa no utiliza sus plataformas para aclarar sus cuentas pendientes, sino para mostrar sus retoques estéticos.

La publicación dejó reacciones divididas. Mientras un grupo de seguidores celebra que esté activo y en campaña no oficial, una gran parte de la ciudadanía cuestiona que un exfuncionario procesado por corrupción busque regresar al cargo apostando a que la gente ya olvidó por qué lo metieron a la cárcel.