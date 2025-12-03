Caos vial y cierre total: Choque múltiple paraliza autopista Guadalajara a Colima

La alerta vial se encendió desde temprano y confirmó una mañana caótica en la autopista Guadalajara a Colima, donde un aparatoso accidente derivó en un choque múltiple que dejó severos destrozos, varios heridos e intenso tráfico hoy 3 de diciembre.

El siniestro, registrado en el tramo de Ciudad Guzmán, obligó a detener totalmente la circulación y generó una movilización urgente de cuerpos de emergencia que luchaban por despejar la zona entre vehículos volcados y unidades destrozadas.

Caos vial tras choque múltiple en autopista de Guadalajara a Colima

De acuerdo con los reportes operativos, el choque múltiple ocurrió en el kilómetro 87 de la autopista Guadalajara a Colima, donde más de una decena de vehículos quedaron atravesados en el carril de baja.

Las autoridades recomendaron de inmediato evitar el tramo y extremar precauciones debido a la complejidad del escenario y a la acumulación de autos varados durante varios kilómetros.

Equipos de Protección Civil, Guardia Nacional y Cruz Roja se desplazaron para asistir a los tripulantes, confirmando al menos tres personas lesionadas y varios vehículos de carga volcados.

La presión en el tráfico creció rápidamente; filas interminables se formaron en ambos sentidos de la autopista Guadalajara a Colima, dejando a cientos de conductores atrapados sin posibilidad de avanzar ni retornar, las autoridades reiteraron que el cierre total sería prolongado debido al nivel de afectación.

🔴#IMPORTANTE | Así se aprecia el impresionante choque múltiple sobre la autopista Guadalajara - Colima, la vialidad se encuentra cerrada a los automovilistas. pic.twitter.com/ihxwTwkVeK — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 3, 2025

Más accidentes provocaron afectaciones en la autopista Guadalajara a Colima

Al cierre de esta mañana complicada, la Unidad Estatal de Protección Civil confirmó que fueron al menos dos accidentes más los que dejaron paralizada la autopista Guadalajara a Colima.

El primero, reportado alrededor de las 08:50 horas, ocurrió en el kilómetro 78+900 en Gómez Farías, donde camiones de carga volcaron y dejaron tres lesionados; las condiciones del clima habrían contribuido a desencadenar los siguientes percances.

Un segundo choque, a las 09:00 horas, involucró nuevamente vehículos de carga en el kilómetro 80, con dos lesionados más.

Ruta alterna recomendada para evitar los accidente y el choque múltiple en la autopista Guadalajara a Colima es la carretera libre a Colima, recomendada para evitar la zona mientras continúa el cierre total de la autopista.