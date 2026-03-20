Transmitían en vivo y todo estalló: ataque israelí deja a reporteros heridos en Medio Oriente

Dos reporteros resultaron heridos cuando un misil impactó a pocos metros durante una transmisión en vivo en el sur de Líbano; el ataque ocurrió mientras cubrían la zona cercana al puente Al-Qasmiya, en el contexto de la actual escalada en Medio Oriente.

Se trata del periodista Steve Sweeney y el camarógrafo Ali Rida, del canal RT; ambos fueron alcanzados por fragmentos tras la explosión y trasladados a un hospital local, donde permanecen conscientes; el momento quedó registrado en video .

El impacto ocurrió durante un enlace en zona de operaciones

El equipo realizaba un reporte en campo cuando se registró la detonación; la explosión ocurrió a corta distancia del punto donde se encontraban, lo que provocó lesiones por esquirlas.

La transmisión se interrumpió de forma inmediata; segundos después, el material comenzó a difundirse en redes sociales, donde se observa el momento del impacto.

Vestían chalecos de prensa al momento del ataque

El camarógrafo Ali Rida señaló que ambos portaban equipo de protección e identificación visible como prensa; aseguró que se encontraban en funciones periodísticas al momento del ataque.

Desde RT, se informó que los reporteros están fuera de riesgo inmediato y bajo observación médica; se evalúan las lesiones causadas por fragmentos.

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🇱🇧🇮🇱 | GUERRA EN MEDIO ORIENTE: El momento en que el periodista irlandés Steve Sweeney y su colega Ali, del canal ruso RT, fueron blanco de un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. pic.twitter.com/6W3npgOLUr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 19, 2026

Ataque ocurre en medio de escalada con Israel y Estados Unidos

El ataque ocurre en medio de la escalada en Medio Oriente , donde Israel mantiene operaciones en el sur de Líbano tras el intercambio de ataques en la región; Estados Unidos respalda a su aliado en un conflicto que ha elevado la tensión en varios frentes.

El área donde ocurrió el impacto ha sido señalada como punto de actividad dentro del conflicto; la presencia de periodistas coincide con la cobertura de estos hechos.

Condenas y exigencia de investigación tras ataque contra reporteros

Autoridades rusas condenaron el ataque y solicitaron que se esclarezcan las circunstancia s; señalaron que el lugar no correspondía a un objetivo estratégico al momento del impacto.

El caso se suma a los incidentes que involucran a personal de prensa en zonas de guerra; organismos internacionales han sido llamados a revisar lo ocurrido.

El estado de salud de los reporteros se reporta estable; la investigación continúa en un contexto marcado por la tensión entre Israel, Estados Unidos y actores