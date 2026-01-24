Una poderosa explosión seguida de un incendio sacudió a un edificio residencial de gran altura en el Bronx , causando al menos una muerte y 15 personas lesionadas, según el más reciente reporte del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Este siniestro ocurrió poco después media noche, en un edificio de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York ( NYCHA ) ubicado en 3485 Bivona Street, en el área de Eastchester, donde las autoridades habían recibido reportes de olor a gas momentos antes de la explosión.

Terror en el Bronx | Explosión de gas provoca incendio en Nueva York



Un edificio en el Bronx se convirtió en una trampa de fuego esta madrugada tras una fuerte explosión de gas que se extendió rápidamente por varios pisos.

Los primeros reportes apuntan a una acumulación de gas… pic.twitter.com/DJkLonEv5L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

¿Qué provocó la explosión y e incendio en edificio del Brox?

Conforme a las primeras investigaciones, oficiales del FDNY llegaron al lugar tras el reporte de una posible fuga de gas natural, y unos 15 minutos después, se produjo una explosión en los pisos superiores del edificio, seguida de un incendio de cuatro alarmas que se extendió por varias unidades de los niveles 15, 16 y 17.

Más de 200 bomberos y personal de emergencia de alrededor de 75 unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York trabajaron en condiciones extremadamente frías para controlar las llamas y evacuar a los residentes.

At 12:09 am on Saturday morning, FDNY members were investigating an odor of gas at 3485 Bivonia Street in the Bronx. While on scene, there was a gas explosion on the upper floors.



“While our units were here investigating the odor of gas on the 15th and 16th floors, we had… pic.twitter.com/0HPpRYLMth — FDNY (@FDNY) January 24, 2026

Víctimas y daños tras el incendio en edificio del Bronx

Las autoridades locales confirmaron que al menos una persona perdió la vida en el siniestro, mientras que otras 15 resultaron heridas, incluyendo un lesionado en estado crítico, además de varios con quemaduras o síntomas por inhalación de humo; todos fueron trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

En redes sociales y videos difundidos por residentes se pudo observar a personas asomándose y colgando de las ventanas de los pisos afectados, tratando de escapar del calor y el humo mientras los equipos de rescate luchaban contra el avance del fuego.

BREAKING UPDATE: A suspected gas explosion ignited a massive four-alarm fire in a Bronx high-rise overnight, killing at least one person and injuring more than a dozen others.



Fire crews say flames erupted from the upper floors of a NYCHA apartment building just after midnight,… pic.twitter.com/okFtnRr6dp — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) January 24, 2026

Funcionarios de la ciudad y el FDNY desplegaron centros de emergencia para evacuar y apoyar a los damnificados, además de que instaron a que los residentes de zonas cercanas eviten la zona mientras continúan las labores de contención y evaluación de daños.

El comisionado del FDNY elogió la “respuesta rápida y profesional” de los equipos ante un incidente de esta magnitud, especialmente bajo temperaturas bajo cero que complicaron las operaciones de combate a incendios. Aunque las autoridades han señalado que una fuga de gas natural podría haber desencadenado la explosión, la causa aún está en investigación. Las autoridades trabajan con unidades especializadas para determinar si hubo fallas en el sistema de suministro o en la infraestructura del edificio.

Este trágico hecho en el Bronx vuelve a poner el foco en la seguridad de los edificios residenciales y la respuesta a emergencias en zonas urbanas densamente pobladas; ¿qué medidas deben reforzarse para evitar que tragedias como esta se repitan?