¡Se cae a pedazos! Explosión provoca derrumbe parcial de edificio en el Bronx, Nueva York: VIDEO

La ciudad de Nueva York volvió a vivir momentos de tensión durante la mañana de este miércoles tras una explosión de gas que provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial de 17 pisos en el Bronx, uno de los distritos más poblados de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el siniestro ocurrió poco después de las 9:00 a.m. (hora local), cuando vecinos reportaron una fuerte detonación seguida de una nube de humo y la caída de parte de la estructura.

The FDNY is responding to a partial building collapse at 207 Alexander Avenue in the Bronx. pic.twitter.com/Gxuf1re87u — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

¡Se cae a pedazos! Una explosión de gas en un edificio de apartamentos del Bronx provocó un derrumbe parcial del inmueble en Nueva York. Al parecer, la explosión derrumbó el pozo del incinerador del edificio de 17 plantas. El resto del edificio parecía estable; en redes sociales comenzaron a circular videos del momento de derrumbe parcial.

Story here 👉️ https://t.co/KsEnfYa7vn | A gas explosion in an apartment building in the Bronx caused a partial collapse on Wednesday morning. The explosion apparently collapsed the incinerator shaft of the 17-story building. The rest of the building appeared to be stable with… pic.twitter.com/KnruHQ3HBU — Eyewitness News (@ABC7NY) October 1, 2025

8:13 AM | 205 Alexander Ave (Mitchell Houses)

•Chimney side collapsed

•No injuries

•Lines G & F evacuated

•Perimeter secure

•Search & rescue ongoing#GasExplosion… pic.twitter.com/llb8GXeFkB — Chat News Hub (@chatnewshub) October 1, 2025

¿Hubo personas heridas tras la explosión y derrumbe parcial en el Bronx?

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que al menos 10 personas resultaron lesionadas, y que además, dos de ellas se encuentran en estado crítico. En medio de este siniestro, varios residentes tuvieron que ser evacuados de emergencia, mientras que los equipos de rescate continuaban revisando el interior del edificio para descartar personas atrapadas.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York desplegó a más de 150 elementos, además de unas 40 unidades, para controlar la situación; hasta el momento, no se ha confirmado ninguna víctima mortal.

FDNY officials provide update on partial building collapse in the Bronx https://t.co/WYlYI3VrVp — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

¿Cuál fue la causa de la explosión en el edificio de Nueva York?

Conforme a los primeros reportes, todo apunta a que se trató de una fuga de gas doméstico como posible origen de la explosión, aunque el Departamento de Edificios de Nueva York señaló que realizará un peritaje detallado para confirmar la causa exacta de este siniestro.

Cabe decir que este tipo de incidentes no son aislados en “la gran manzana”, tan solo en 2022, un caso similar en el Bronx dejó un saldo de una mujer muerta y varios heridos, lo que ha encendido nuevamente el debate acerca de la seguridad de las instalaciones de gas en inmuebles antiguos.

Derrumbe parcial de edificio en Nueva York: ¿qué impacto tiene para los residentes del Bronx?

El edificio parcialmente derrumbado, que está ubicado en el sector sur del Bronx, alojaba a decenas de familias, muchas de las cuales perdieron todas sus pertenencias tras el colapso parcial. La Cruz Roja habilitó refugios temporales para los damnificados, mientras la ciudad evalúa los daños estructurales en construcciones aledañas.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que se dará apoyo inmediato a los afectados, además de que llamó a los neoyorquinos a reportar de inmediato cualquier olor a gas para evitar tragedias similares.

La explosión en el Bronx vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de miles de edificios en Nueva York frente a fugas de gas y sistemas de infraestructura obsoletos; ¿crees que la ciudad debería reforzar las inspecciones de seguridad en inmuebles antiguos para prevenir más tragedias?

