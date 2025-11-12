¡Evitan explosión y tragedia! Fuga de gas natural en una excavación causa alarma en la CDMX| Mientras Dormía

Hoy 12 de noviembre, Mientras Usted Dormía, se vivió una noche marcada por la alerta, el peligro y la intensa movilización de cuerpos de emergencia en distintas zonas de la capital. Bomberos, paramédicos y policías realizaron operativos simultáneos en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa tras registrarse varios incidentes que provocaron alarma entre vecinos y conductores: Desde una fuga de gas natural en una excavación hasta una familia intoxicada con monóxido de carbono.

Bomberos controlan fuga de gas natural tras accidente en excavación en la colonia Anáhuac

En la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, una fuga de gas natural generó una amplia movilización luego de que trabajadores que realizaban excavaciones rompieran accidentalmente un tubo del suministro; el olor a gas encendió la alarma entre los residentes, quienes solicitaron apoyo inmediato.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acordonaron la calle Lago Alberto, cerrando el paso vehicular y peatonal para evitar un posible estallido. Tras más de media hora de labores, los bomberos lograron controlar la fuga y sellar el ducto dañado, restableciendo la seguridad en la zona.

Familia se intoxica por monóxido de carbono en Iztapalapa; fueron atendidos a tiempo

Minutos más tarde, en la colonia El Triunfo, de la alcaldía Iztapalapa, otra emergencia puso en alerta a los cuerpos de rescate: una familia se intoxicó con monóxido de carbono debido a una mala combustión de gas LP dentro de su vivienda.

Vecinos reportaron un olor extraño y la ausencia de respuesta de los habitantes, al ingresar, los bomberos encontraron a los integrantes de la familia con síntomas de intoxicación.

Fueron estabilizados en el lugar y se descartó su traslado a un hospital, gracias a la rápida intervención de paramédicos y el alertamiento de las personas que vivían en la zona.

La noche cerró con saldo blanco, pero con la capital en alerta constante, mientras las autoridades recomiendan mantener precaución y reportar cualquier emergencia al 911.