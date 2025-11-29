‘Fue como un terremoto’: así se vivió la explosión que destruyó viviendas en Pesquería, Nuevo León

Una explosión por pirotecnia registrada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, dejó una tragedia que estremeció a toda la comunidad.

El estallido, ocurrido durante la pasada noche, provocó la muerte de al menos tres personas, dejó seis más lesionadas y ocasionó daños en más de 40 viviendas, según información preliminar de Protección Civil estatal.

¿Qué provocó la explosión en Pesquería?

De acuerdo con las autoridades, el incidente se originó en un domicilio donde presuntamente se almacenaba una cantidad considerable de pirotecnia. El impacto fue tan fuerte que dos viviendas colapsaron por completo, mientras que otra quedó parcialmente destruida, además de que otras 44 casas resultaron afectadas, con daños estructurales y ventanas fracturadas por la onda expansiva.

Explosión fatal | Estallido de casa con pirotecnia deja 1 mu3rto y 5 heridos en #NuevoLeón



Una fuerte explosión e incendio se registró anoche en los límites de #Pesquería y #Apodaca, Nuevo León, después de que estallara una casa que se utilizaba para almacenar pirotecnia.



La… pic.twitter.com/UVzyavftxj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2025

VIDEO del momento de la explosión en casa donde se almacenaba pirotécnia

Testigos describieron el estallido como un “trueno” que sacudió varias cuadras a la redonda. Familias enteras salieron de sus hogares en medio del caos, entre humo, vidrios rotos y estructuras dañadas.

Las autoridades municipales activaron un protocolo de emergencia y acordonaron la zona para evitar nuevos accidentes, mientras que cuadrillas de rescate efectuaron revisiones casa por casa para descartar personas atrapadas.

Protección Civil y peritos especializados iniciaron investigaciones para determinar la cantidad exacta de pirotecnia almacenada y si el domicilio contaba con los respectivos permisos para su manejo.

Se anunció que se evalúa el estado estructural de todas las viviendas afectadas para determinar si son habitables o si sus residentes deberán ser reubicados de manera temporal.

Protección Civil de Nuevo León confirma saldo tras explosión de pirotecnia

6 lesionados trasladados a hospitales

1 persona fallecida en el hospital debido a la gravedad de las heridas

2 personas fallecidas en el lugar del siniestro.

Una explosión que reabre el debate sobre el uso de pirotecnia

Este tipo de incidentes reactivan la preocupación acerca del manejo irregular y el almacenamiento de pólvora en zonas habitacionales, especialmente en temporadas festivas.

Organizaciones civiles han reiterado la importancia de regular y vigilar el uso de pirotecnia para evitar más tragedias como la de Pesquería. Mientras la comunidad de Nuevo León permanece a la espera de los avances en la investigación; ¿debe endurecerse la regulación y supervisión del uso de pirotecnia en México?

