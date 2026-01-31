Ahora en el Estado de México (Edomex) podrás solicitar la licencia de conducir por menos de 800 pesos en febrero de 2026. Entérate aquí como tramitarla y los requisitos necesarios para obtenerla.

Con esta guía te explicamos cómo y dónde conseguir la licencia de conducir del Edomex, los precios actuales, así como los documentos que deberás presentar.

¿Cómo tramitar la licencia Edomex por menos de 800 pesos?

La licencia de conducir es un documento personal e intransferible que permite a una persona conducir un vehículo por la vía pública, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México .

Toma en cuenta que el tipo de vehículo dependerá de la licencia que tenga el conductor, ya sea servicio público y/o particular.

Para tramitarla tendrás que obtener el Formato Universal de Pago a través del sitio https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o ingresar al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaria de Finanzas del Estado de México.

También se puede acudir directamente a los módulos de licencias y obtener ahí su formato de pago. Los precios son los siguientes:



Licencia Tipo A (Automovilista)

1 año - $777 pesos

2 años - $1,040 pesos

3 años - $1,390 pesos

4 años - $1,848 pesos



Licencia Tipo C (Motociclista)

1 año - $777 pesos

2 años - $1,040 pesos

3 años - $1,390 pesos

4 años - $1,848 pesos

Licencia Tipo C (Chofer de servicio particular)

1 año - $1,017 pesos

2 años - $1,357 pesos

3 años - $1,809 pesos

4 años - $2,410 pesos

¿Qué requisitos piden para la licencia de manejo en Edomex?

Esta es la lista de requisitos para la licencia de conducir en el Edomex 2026 Tipo A (automovilista), Tipo C (Motociclista) y Tipo E (chofer de servicio particular).



Acta de nacimiento, carta de naturalización

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y certificada

Identificación vigente con fotografía (Credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular, licencia para conducir vigente expedida por el gobierno del Estado de México)

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses a partir de su fecha de facturación (recibo de teléfono de línea fija, agua, luz, predial o constancia de domicilio expedida por la autoridad competente), que contenga los siguientes datos: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). ( https://rnoa.dif.gob.mx/

Comprobante de pago de derechos o bien realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en módulo

Certificado Estándar de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER). ( http://motociclistas.movimex.gob.mx/



#TránsitoEdomex #NoALaMordida #DerechosDelConductor #CorrupciónCero #Infórmate #TikTokNoticias #México #AlertaCiudadana ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡Que no te agarren en curva! Desde el 1 de diciembre, en el Estado de México hay nuevas reglas y aquí van, claritas como semáforo en verde 👀✨ 👉 Solo mujeres policías de tránsito pueden infraccionar 👉 Deben traer uniforme con distintivos naranjas 🟠 👉 Gafete visible con nombre, número y corporación 👉 Tableta electrónica sí o sí 📱 👉 Pago digital, nada de efectivo ❌💵 👉 Generan folio que no se puede borrar Todo esto busca cerrar la puerta a la corrupción… aunque la realidad a veces vaya en sentido contrario 🌀 Si no cumplen con esto, algo no cuadra. La ley también se revisa. Comparte, guarda y recuerda: informarse también es defensa 🛡️✨ #Edomex

¿Dónde sacar la licencia de manejo en el Estado de México?

Puedes acudir por tu licencia de manejo en los módulos para Servicio particular, servicio público y unidades móviles de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Municipio de Nicolás Romero

Guillermo Prieto 243, Colonia Juárez, Ciudad Nicolás Romero, Estado de México, C.P. 54405.

Municipio de Zumpango

Calle Rayón número 14, Barrio San Miguel, Municipio de Zumpango, Estado de México, C.P. 55603.

Municipio de Atizapán de Zaragoza

Boulevard Adolfo López Mateos s/n, edificio “B”, puerta 5, planta baja, Colonia El Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52975. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Municipio de Tlalnepantla de Baz (Unidad móvil)

Avenida Gustavo Baz 2160, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060.

Avenida Hidalgo, esquina Atenco, número 100, puerta "A", Colonia La Romana, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54030. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Municipio de Naucalpan

Avenida Mexicas, número 63, edificio “A”, puerta 1, planta baja, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C. P. 53150 (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Municipio de Ecatepec (San Cristóbal)

Avenida Morelos, número 167, segundo piso, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C. P. 55000.

Avenida Insurgentes, Manzana 02, esquina Paseo de las Américas, Ecatepec de Morelos, C.P. 55076.

Municipio de Texcoco

Avenida Emiliano Zapata, número 1, esquina carretera Texcoco-Lechería, Colonia Santa Úrsula, Texcoco, Estado de México, C.P. 56101. (dentro de la Plaza Santa Úrsula).

Municipio de Otumba

Plaza de la Constitución, número 1, planta baja, Colonia Centro, Otumba, Estado de México, C.P. 55900. (interior del Palacio Municipal).

Municipio de Teotihuacán

Plaza Juárez s/n, Colonia Centro, Teotihuacán, Estado de México, C.P. 55801. (interior del Palacio Municipal).

Municipio de Nezahualcóyotl

Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 100, puertas “N” y “Ñ”, Colonia Metropolitana, 2ª Sección, planta baja Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57740.

Municipio de Chalco

Avenida Cuauhtémoc Oriente, número 29, entre Callejón de los Reyes y Avenida San Isidro, Colonia Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600. (a una cuadra del IMSS número 71).

Municipio de La Paz

Avenida Puebla, s/n, esquina Simón Bolívar, Colonia Valle de los Reyes La Paz, Estado de México, C.P. 56400.

Municipio de Cuatitlán Izcalli

Avenida 1º de Mayo, s/n, esquina con Avenida de los Reyes, puerta “N”, planta alta, Colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Municipio de Atlacomulco

Avenida Ingeniero Luis Galindo Ruíz, s/n, edificio A-201 planta alta, Colonia Isidro Fabela, Atlacomulco, Estado de México, C.P. 50450. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Municipio de Huixquilucan

Avenida Jesús del Monte, número 271, planta alta, Colonia Jesús del Monte, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52763.

El módulo de Huixquilucan, tiene un horario de servicio de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Municipio de Ixtlahuaca

Avenida Hidalgo, número 103, planta alta, Colonia Centro, Ixtlahuaca, Estado de México, C.P. 50740. (interior de la Plaza Nogal).

Municipio de Jilotepec

Avenida Guerrero, número 112, Colonia Centro, Jilotepec, Estado de México, C.P. 54240.

Municipio de Metepec

Calle Miguel Hidalgo 211, Colonia Barrio del Espíritu Santo, Metepec, Estado de México, C.P. 52140. (a un costado de la iglesia del Calvario, arriba del mercado de antojitos mexicanos).

Municipio de Tianguistenco

Avenida Don Catarino González Benítez, puerta “G”, casi esquina Prolongación Moctezuma, Colonia Centro, Tianguistenco, Estado de México, C.P. 52600. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Toluca

Calle Urawa, número 100, esquina con Paseo Tollocan, puerta “R”, planta baja, Colonia Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México, C.P. 50150. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

Valle de Bravo

Boulevard Juan Herrera y Piña, s/n, edificio “A”, planta baja, Colonia El Calvario, Valle de Bravo, Estado de México, C.P. 51200. (interior del Centro de Servicios Administrativos).

¿Hacen examen para sacar la licencia en Edomex 2026?

La persona interesada deberá presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México (únicamente para trámites nuevos).

Consulta aquí la Guía para el Examen de Conocimientos al Reglamento de Tránsito

En caso de motociclista, se tendrá que cumplir con el certificado Estándar de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación

de Competencia Laboral (CONOCER).

