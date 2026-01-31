Matan a mamá e hija en Colima; serían tía y prima de Mario Delgado

Una madre y su hija fueron asesinadas a balazos en Colima y, de acuerdo con la información que ha trascendido, serían familiares de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

Las víctimas fueron identificadas como Geña Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, quienes quizás serían tía y prima del secretario de Educación Pública y también familiar de Felipe Delgado, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Qué se sabe del homicidio de supuestos familiares de Mario Delgado?

Los primeros reportes indican que alrededor de las 5:00 horas sujetos armados ingresaron a la vivienda y abrieron fuego en la finca ubicada en la colonia Placetas Estadio.

Según vecinos, las víctimas se dedicaban a la elaboración y venta de pasteles y comida a domicilio, pero de los responsables nada se sabe y lograron escapar.