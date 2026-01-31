Encuentran muertos en Naucalpan a funcionarios de Protección Civil

Este viernes 30 de enero de 2026 se registró el hallazgo de dos personas sin vida dentro de una casa ubicada en el municipio de Naucalpan , Estado de México (Edomex).

Las autoridades arribaron al lugar y, de acuerdo con las investigaciones e información de las autoridades, se trata de Omar Rodríguez Cuevas, de quien Protección Civil del Edomex se refirió como un extrabajador de la dependencia.

Los hechos se registraron dentro de una casa localizada en la calle Mandarina, en colonia Las Huertas Tercera Sección, dentro de este municipio mexiquense.

Encuentran a mujer sin vida en casa

Omar Rodríguez Cuevas, de 45 años aproximadamente, fue localizado sin signos vitales junto con una mujer identificada como Guadalupe Amaro, de unos 35 años de edad.

Protección Civil y Bomberos de Naucalpan de Juárez informó que el hombre era Subdirector de Protección Civil y ella la Jefa de Oficina, ambos integrantes de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos.

“Nuestros compañeros perdieron la vida en el cumplimiento de su misión, actuando con valentía, compromiso y profundo sentido de responsabilidad con la población de Naucalpan. Su entrega los honra como héroes, cuyo legado permanecerá en la memoria de esta institución y de la comunidad”, publicó.

Investigan muerte de funcionarios en Naucalpan

El lugar quedó acordonado por los servicios de emergencia, para la llegada de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) .

Luego de tomar conocimiento de los hechos, la fiscalía inició la investigación correspondiente para determinar cómo es que ambos perdieron la vida este viernes.

Protección Civil de Edomex lamenta fallecimiento de funcionario

A través de su cuenta de Facebook, Protección Civil del Estado de México publicó una esquela lamentando el fallecimiento de Omar Rodríguez Cuevas.

“Lamentamos profundamente su parida. Que su alma descanse en paz y que sus seres queridos encuentren consuelo en este difícil momento. Descanse en paz”, se lee en la esquela. La publicación también está acompañada del mensaje:

“Esta Coordinación General expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Omar Rodríguez Cuevas, exintegrante de esta institución. Nos unimos al duelo y enviamos un mensaje de fortaleza y consuelo a sus seres queridos. Descanse en paz”.