Detienen a ‘Gokú' en Puebla; lo buscaban por homicidio y ofrecían recompensa de 250 mil pesos

Autoridades detuvieron a Luis 'N', alias 'Gokú', en Puebla , tras un operativo coordinado entre fiscalías estatales y dependencias federales. El sujeto era buscado en Acapulco por homicidio y figuraba como objetivo prioritario, con una recompensa de 250 mil pesos por información que ayudara a su localización.

La captura de 'Gokú' en Puebla se logró luego de trabajos de investigación e inteligencia, en colaboración con corporaciones de distintos estados.

De acuerdo con las autoridades, el detenido enfrenta una orden de aprehensión por homicidio calificado , relacionada con hechos ocurridos en el puerto de Acapulco.

¿Quién es 'Gokú' y por qué lo buscaban?

El detenido fue identificado como Luis 'N', conocido con los alias de 'Gokú' y 'El Sargento'. Las indagatorias ministeriales lo señalan como generador de violencia y presunto responsable de un homicidio registrado en mayo de 2010, en la colonia La Mira, en Acapulco.

Según la información oficial, el homicidio habría sido cometido con un arma punzocortante, lo que dio origen a una carpeta de investigación que se mantuvo activa durante años. Ese homicidio fue clave para que 'Gokú' se mantuviera como uno de los perfiles más buscados en Guerrero.

¿Cómo fue la detención de 'Gokú' en Puebla?

La aprehensión de 'Gokú' en Puebla se realizó mediante un operativo interestatal, con la participación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, además de fiscalías de Tlaxcala e Hidalgo y autoridades federales.

Las autoridades confirmaron que la información ciudadana anónima fue determinante para ubicar al presunto responsable del homicidio, lo que permitió cerrar el cerco y ejecutar la orden judicial en territorio de Puebla.

Tras la detención, la Fiscalía de Guerrero informó que ya inició el proceso de traslado de 'Gokú' desde Puebla hacia Guerrero, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para enfrentar el proceso penal por homicidio.

Las fiscalías reiteraron que las acciones contra el homicidio y los generadores de violencia continuarán, y que la colaboración institucional seguirá siendo clave para lograr nuevas detenciones.