Mueren 2 hombres tras ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato; uno de ellos sería el dueño del lugar

Un episodio de violencia extrema sacudió el centro de la ciudad cuando un comando armado irrumpió en un establecimiento de esparcimiento nocturno, cobrando la existencia de dos individuos. La cercanía del ataque con el edificio de la Presidencia Municipal generó una preocupación inmediata entre quienes se encontraban en las inmediaciones del primer cuadro de la localidad.

El incidente ocurrió en el negocio identificado como Bar Montecarlo, el cual se encuentra localizado a una distancia de muy pocos metros de la plaza principal y de las oficinas de la alcaldía.

Un ataque armado en el Bar Montecarlo dejó dos muertos

De acuerdo con los testimonios recabados, el suceso fue ejecutado por sujetos que arribaron al lugar y bajaron de su vehículo para entrar decididamente al local.

Una vez en el interior, los agresores realizaron un reconocimiento visual rápido hasta que consiguieron identificar a sus objetivos: el propietario del comercio y uno de los asistentes que se encontraba consumiendo en ese momento.

Sin mediar palabra, los atacantes utilizaron sus armas de fuego para encañonarlos y dispararles a corta distancia. Tras las detonaciones, ambas víctimas se desplomaron sin vida en el espacio comprendido entre el mobiliario y las mesas del recinto.

Los agresores ingresaron rápidamente al local, atacando a sus objetivos

Consumada la agresión, los victimarios abandonaron el recinto con celeridad para emprender la huida hacia un destino que hasta ahora no ha sido identificado por las autoridades.

En medio del caos y el temor, las personas que presenciaron los hechos se comunicaron de manera urgente con la línea de emergencias 911 para solicitar el arribo de las fuerzas del orden y de los cuerpos de auxilio médico. La respuesta institucional fue masiva, involucrando a diversas corporaciones de seguridad que se desplazaron hasta el punto del conflicto.

Los primeros en llegar fueron los oficiales de la Policía Municipal, a quienes se sumaron posteriormente elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. La magnitud del reporte también requirió la intervención de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

El incidente se investiga mientras se recogen evidencias y se realizan necropsias de las víctimas

Estas fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de custodia y pusieron en marcha un despliegue operativo en las calles aledañas con la intención de localizar a los responsables del doble homicidio, aunque los resultados de esta búsqueda no han sido revelados.

Al mismo tiempo, especialistas en urgencias médicas de la Cruz Roja se presentaron en el sitio a bordo de sus unidades de rescate. Tras ingresar al Bar Montecarlo para evaluar el estado de salud de los hombres lesionados, los paramédicos determinaron que ya no presentaban señales de vida.

La gravedad de las perforaciones causadas por los proyectiles fue tal que el fallecimiento ocurrió de manera prácticamente instantánea en el lugar de los hechos.

Posteriormente, se dio a conocer que la escena fue entregada a los peritos de la Fiscalía General del Estado. Estos especialistas se encargaron de la recolección de las evidencias balísticas esparcidas en el suelo del establecimiento.

Tras concluir con el levantamiento de los indicios, se procedió a retirar los cadáveres para su envío a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios de necropsia que dicta la legislación. Hasta este momento, las instituciones de justicia no han reportado el arresto de ningún sospechoso ni han establecido cuál pudo ser el motivo que desencadenó esta agresión directa.

