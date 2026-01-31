Tres globos aerostáticos aterrizan de emergencia en Teotihuacán y Acolman

Tres globos aerostáticos realizaron aterrizajes de emergencia la mañana de este sábado en los municipios de Teotihuacán y Acolman, en el Estado de México, luego de verse afectados por condiciones climatológicas adversas.

Autoridades de Protección Civil confirmaron que no hubo personas lesionadas, tanto entre pilotos como pasajeros, aunque en al menos dos de los incidentes se registraron daños materiales en viviendas, principalmente en tuberías de agua potable, ventanas y sistemas de videovigilancia.

** En breve más información **