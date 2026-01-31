Muere hombre tras someterse a cirugía de rejuvenecimiento facial en clínica privada de Monterrey

Las autoridades del estado de Nuevo León han iniciado una carpeta de investigación a raíz del fallecimiento de un paciente de 57 años, quien perdió la vida mientras se le practicaba una cirugía de naturaleza estética en un establecimiento médico privado.

Los sucesos tuvieron lugar en un centro de salud ubicado en el sector de la colonia Obispado, dentro de la ciudad de Monterrey, generando la movilización inmediata de los cuerpos de seguridad y de rescate durante la mañana de este viernes.

Investigan muerte de paciente durante cirugía estética en clínica de Monterrey

De acuerdo con los reportes, el individuo involucrado, cuya identidad permanece bajo resguardo, acudió a las instalaciones clínicas con el objetivo de realizarse una cirugía de rejuvenecimiento en el rostro .

Los informes preliminares indican que las complicaciones surgieron de manera inesperada una vez que el paciente se encontraba dentro de la sala de operaciones y el proceso quirúrgico ya estaba en marcha.

TAMBIÉN LEE: Mujer se somete a cirugía estética en Jalisco, pero muere en la clínica; investigan a 2 médicos

La ficha informativa compartida por la institución de justicia detalla que, en pleno desarrollo de la intervención, el hombre presentó una alteración súbita en sus constantes vitales que derivó en un paro cardíaco.

Complicaciones surgieron inesperadamente, resultando en paro cardíaco

Ante la gravedad de la situación, el equipo médico presente en el quirófano procedió a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de estabilizarlo. Simultáneamente, el personal de la clínica privada gestionó los preparativos necesarios para efectuar un traslado de emergencia hacia una unidad hospitalaria de mayor especialización donde pudiera recibir cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario por reanimar al paciente, el hombre no mostró respuesta favorable a los procedimientos de auxilio. Tras confirmarse la falta de reacción a las maniobras de soporte vital, se solicitó la presencia de los cuerpos de socorro externos.

Elementos de Protección Civil arribaron al sitio minutos después, únicamente para constatar formalmente la ausencia de signos vitales en el individuo. Ante este escenario, se trasladaron agentes ministeriales y especialistas en peritaje de la Fiscalía para que dieran inicio a los protocolos correspondientes.

Se desconoce la causa específica del fallecimiento tras cirugía estética

Hasta este momento, la causa específica que provocó la muerte del paciente se mantiene bajo reserva institucional, a la espera de que el Servicio Médico Forense realice la necropsia de ley. Será este análisis médico-legal el que arroje luz sobre las circunstancias exactas del fallecimiento y determine con precisión el motivo del deceso, así como cualquier lesión, elementos que han quedado pendientes de dictamen oficial.

Autoridades investigan muerte de hombre durante cirugía de rejuvenecimiento

El proceso de investigación incluirá una revisión exhaustiva del historial clínico de la persona fallecida, así como una inspección detallada de las condiciones operativas de la clínica y la revisión de la actuación de los profesionales que intervinieron en la cirugía.

Por ahora, no se ha determinado la existencia de responsabilidades de índole médica, ya que el esclarecimiento de cualquier posible irregularidad dependerá de los resultados que arrojen las diligencias y las investigaciones en curso.

