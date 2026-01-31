“Ella ya descansa”: la mamá de Kenia aclara que la pequeña murió en 2024 y alerta sobre estafas a su nombre

En medio de la ola de mensajes, videos virales y muestras de apoyo, Eliza González, mamá de Kenia, decidió hablar. No para pedir ayuda ni dinero, sino para poner un alto a las estafas que comenzaron a circular usando el nombre y la historia de su hija, una menor que conmovió a miles tras pedir “irse al cielo” para dejar de sufrir durante su lucha contra el cáncer .

A través de un video publicado en redes sociales, Eliza confirmó lo que muchos ya sospechaban, pero que nadie quería escuchar: Kenia falleció a causa de su enfermedad y hoy, dice su madre, “ya descansa”.

“Con la tristeza de mi corazón quiero decirles que ella ya falleció. Si alguna persona o fundación está pidiendo dinero a nombre de mi hija, por favor no caigan en esas estafas. Nosotros no estamos pidiendo apoyo de ningún tipo”, expresó.

Mamá de Kenia aclara que no piden dinero, ni ahora ni antes

El mensaje fue claro y directo. Eliza explicó que ni ella ni su familia están solicitando donaciones, ni siquiera para la labor solidaria que decidieron continuar tras la partida de Kenia: repartir comida a personas que lo necesitan, uno de los deseos que la niña dejó antes de morir .

“Nosotros luchamos por cuatro años y sabemos lo que es no dormir, no descansar y vivir con la preocupación de que no alcance el dinero. Por eso, cuando repartimos comida lo hacemos con nuestros propios recursos”, explicó.

La madre también pidió ayuda para difundir el mensaje, no para recaudar fondos, sino para evitar que más personas sean engañadas por quienes se aprovechan del dolor ajeno.

¿Por qué el video de Kenia, la pequeña que sufría cáncer se volvió viral ahora?

Una de las dudas que más surgió en redes fue por qué el video de Kenia se volvió viral recientemente, si la menor falleció en octubre de 2024. Eliza respondió con honestidad: compartir fotos y videos de su hija es una forma de sobrellevar el duelo.

“A veces publico fotos o videos de ella porque la extraño. Es una manera de aliviar un poquito el dolor”, confesó.

Nunca imaginó que ese contenido se viralizaría tanto tiempo después ni que sería usado por terceros con fines fraudulentos.

La historia de Kenia tocó corazones, desde Tijuana hasta el país completo

Kenia Jaqueline, originaria de Tijuana, Baja California, se volvió viral por su valentía y sus palabras sinceras tras recibir tratamiento contra el cáncer : “Me quiero ir al cielo, es mucho sufrimiento, mucha enfermedad y muchos piquetes”. Su testimonio conectó con miles de familias que viven situaciones similares.

💔 "Ya me quiero ir al cielo. Hay mucho sufrimiento", son las desgarradoras súplicas de una niña con cáncer a su madre pic.twitter.com/j7OK65gAyQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 29, 2026

Su mamá recordó que, a pesar del dolor, Kenia siempre fue una niña risueña, platicadora y con una fe profunda. “Ella amó a Dios sobre todas las cosas y confió en que iba a sanar. A veces los planes no son los que queremos como padres, pero tenemos que respetar la voluntad de Dios”, dijo.

Elisa también agradeció el apoyo recibido durante cuatro años en Tijuana y al personal médico del Hospital La Raza, en la Ciudad de México, quienes acompañaron a Kenia durante su tratamiento .

El mensaje final no es solo una aclaración, sino un llamado a la conciencia: no lucrar con el dolor, verificar antes de donar y entender que detrás de cada historia viral hay familias que siguen intentando sanar.

