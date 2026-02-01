Desaparecieron dos jóvenes de Jilotzingo tras ser vistos por última vez en Naucalpan

Autoridades de Jilotzingo, Estado de México, activaron fichas de búsqueda urgentes y un operativo de coordinación intermunicipal luego de que dos jóvenes del municipio desaparecieron tras ser vistos por última vez en la localidad mexiquense de Naucalpan de Juárez

El Gobierno de Jilotzingo informó que, tras conocerse la desaparición, se activaron de inmediato los mecanismos oficiales de búsqueda, en coordinación con autoridades de Naucalpan de Juárez, Atizapán y Tlalnepantla, así como con las instancias correspondientes, para dar seguimiento puntual al caso.

¿Qué se sabe sobre los dos jóvenes de Jilotzingo que desaparecieron en Naucalpan?

De acuerdo con el reporte oficial emitido en sus canales oficiales, el gobierno de Jilotzingo indicó que ambos jóvenes fueron vistos por última vez en un establecimiento ubicado en Naucalpan. A partir de ese momento se perdió contacto con ellos, por lo que las autoridades municipales iniciaron acciones coordinadas de búsqueda entre los municipios involucrados.

El gobierno local señaló que el caso se mantiene en seguimiento permanente, con comunicación constante entre dependencias, y que las labores continuarán de forma conjunta hasta lograr su localización.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SANTEROS LO MATARON? EL EXTRAÑO CASO DE JESÚS ALEXIS, DESAPARECIDO Y TORTURADO EN MEXICALI

¿Quiénes son las personas que desaprecieron en el Edomex?

Las fichas de búsqueda corresponden a:

Noé Jacob Pérez Rojas, de 26 años, estatura aproximada de 1.70 metros, cabello negro y ojos café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y playera negra tipo polo con una línea blanca.

Alejandra Rojas Báez, de 27 años, estatura aproximada de 1.60 metros, cabello castaño y ojos café oscuro. Las autoridades continúan recabando información que permita reforzar las labores de identificación y búsqueda.

Autoridades piden apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de los jóvenes que desaparecieron

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la población para que, en caso de contar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de los jóvenes , la comparta únicamente por los canales oficiales o ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, pidió evitar la difusión de datos no confirmados en redes sociales, ya que esto puede entorpecer las acciones de búsqueda.