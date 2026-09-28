Torito con pirotecnia se sale de control y deja 13 heridos, incluidos menores, en fiestas de Ixtapaluca

Al menos 13 personas resultaron lesionadas tras la explosión de pirotecnia en San Jerónimo Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. El incidente ocurrió durante las fiestas patronales de la localidad, cuando un “torito” fue encendido y la pirotecnia se salió de control, provocando pánico entre los asistentes.

Lesionados son trasladados a hospitales de la zona

Los heridos fueron llevados por sus propios medios a distintos hospitales de la zona. Algunos de ellos permanecen reportados en estado delicado, según los primeros reportes de las autoridades locales. Entre los lesionados se encuentran menores de edad y mujeres que participaban en las festividades.

¡Pánico en plena fiesta patronal de Ixtapaluca!



La explosión de pirotecnia durante la quema de un “torito” dejó al menos 13 personas lesionadas, algunas en estado delicado.



Entre los asistentes había menores de edad.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/a5uPmeN1EP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Fiestas patronales se convierten en escena de emergencia

La explosión ocurrió en medio de las celebraciones por las fiestas patronales de San Jerónimo Cuatro Vientos. Algunos testigos indicaron que el accidente ocurrió cuando un “buscapié” alcanzó el torito durante la quema, lo que provocó que el material pirotécnico explotara de manera repentina. En el lugar había familias completas disfrutando del evento, incluyendo niños y adultos.

