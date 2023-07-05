Un muerto y 3 heridos dejó la explosión de un cohete en la Universidad Nacional de Colombia

Un estudiante muerto y tres heridos fue el saldo de la explosión de un cohete en la Facultad de Física de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con sede en Medellín. De acuerdo con los primeros informes, los alumnos realizaban una práctica en la clase de cohetería y manipulaban químicos altamente volátiles.

¿Qué ocasionó la explosión en la Universidad Nacional de Colombia?

Mediante un comunicado la UNAL informó sobre el deceso de uno de sus estudiantes inscrito en la carrera de Física, quien buscaba competir en un evento internacional de cohetería que se realizará en Sao Paulo, Brasil.

Asimismo, indicaron que las autoridades de Medellín comenzaron una investigación para determinar las causas de la explosión de un cohete dentro de uno de los laboratorios de la institución.

Tras la explosión, la Universidad Nacional de Colombia fue evacuada para que los servicios de emergencia pudieran contener el derrame de químicos. que podrían ser peligrosos para la salud del resto de los estudiantes. Advirtió que quienes no hagan caso y permanezcan en el plantel será “bajo su propio riesgo y responsabilidad”.

La UNAL lamentó la muerte de uno de sus estudiantes y envió sus condolencias a los familiares del alumno: “La Universidad Nacional de Colombia, y en especial la sede en Medellín, se declara en luto como homenaje al estudiante fallecido”, compartió la escuela a través de un mensaje en sus redes sociales.

“En la @UNALOficial tendremos tres días de luto en memoria de nuestro estudiante de la Sede @MedellinUNAL. Un sentido abrazo de condolencia a su familia y la comunidad universitaria”, escribieron en otra publicación.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también lamentó lo ocurrido y se solidarizó con las familias de las víctimas que dejó la explosión de un cohete.

Lamento el fallecimiento de un estudiante de la Universidad Nacional y dos más que se encuentran heridos por un accidente en el laboratorio. Mi solidaridad con su familia. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 4, 2023

“Lamento el fallecimiento de un estudiante de la Universidad Nacional y dos más que se encuentran heridos por un accidente en el laboratorio. Mi solidaridad con su familia”, compartió en redes sociales.

