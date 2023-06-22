Explosión en restaurante de barbacoa en China deja al menos 31 muertos y 7 heridos

Una tragedia se registró en el norte de China, en la región de Ningxia, cuando una explosión de gas en un restaurante de barbacoa dejó un saldo de al menos 31 personas muertas y 7 más heridas.

La explosión ocurrió este miércoles 21 de junio alrededor de las 20:40 horas (tiempo local) en una concurrida calle del distrito de Xingqing de Yinchuan, debido a una fuga de gas licuado de petróleo del área operativa de parrillas.

Lamentablemente, el accidente se registró cuando el restaurante de barbacoa en China se encontraba en operación, lo que origino una fatídica tragedia. Al momento cuerpos de emergencia se encuentran en el rescate de las víctimas, que se presume podría incrementar con el paso de las horas.

7 personas están en "estado crítico" por explosión de restaurante en China

De acuerdo con el Comité Regional Autónomo Ningxia Hui del Partido Comunista de China tras la explosión en el restaurante de Ningxia cerca de 7 personas se encuentran en "estado crítico", incluyendo una severamente enferma, 2 moderadamente quemadas, 2 levemente enfermas y 2 con vidrios rayados.

🚨#ÚLTIMAHORA | Se reportó una explosión por gas en un restaurante en Ningxia, #China



Al menos 31 personas perdieron la vida. pic.twitter.com/8kM2auJm5I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 22, 2023

A través de un comunicado se dio a conocer que en el lugar laboran 102 personas y 20 vehículos de emergencias, que trabajan incansablemente para atender a las víctimas.

Según se dijo "un equipo de trabajo conjunto, que incluye miembros del Ministerio de Manejo de Emergencias, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, fue enviado a la región de Ningxia en China para guiar el trabajo de rescate".

Cabe destacar que al punto acudieron cuatro peritos médicos con el equipo de trabajo conjunto para realizar la asistencia médica de emergencia.

Finalizan labores de rescate en restaurante de China

El Comité Regional Autónomo Ningxia Hui del Partido Comunista de China informó que las labores de rescate derivadas de la explosión en un restaurante de barbacoa finalizaron a las 4:00 horas del jueves, hora local.

El saldo final del accidente, hasta el momento, sería de 38 víctimas, con 31 personas muertas y 7 más heridas, con espera de la mejoría de salud de quienes se encuentran bajo observación médica.