“La Imagen Interceptada”: La artista Carla Rippey transforma el Museo del Chopo en CDMX

La exposición “La Imagen Interceptada” de la artista visual Carla Rippey abrió sus puertas en el Museo Universitario del Chopo, en la Ciudad de México (CDMX), ofreciendo al público más de 120 obras que exploran la reinterpretación de la realidad a través de imágenes.

Exposición de Carla Rippey

La muestra que ofrece Carla Rippey reúne dibujos, pinturas, collages, esculturas y piezas de cerámica, todas surgidas de un archivo personal en el que conviven fotografías y documentos analógicos y digitales, intervenidos para generar nuevos significados.

Rippey, reconocida por su capacidad para articular narrativas visuales, explicó que su proceso creativo parte de la búsqueda de coherencia en el mundo que la rodea. “Básicamente, trato de hacer el mundo coherente para mí misma por medio de las imágenes que veo y, si me hacen eco, puedo comenzar a trabajar en una serie con ellas”, señaló la artista.

De acuerdo con la curadora de arte contemporáneo Tania Ragasol, la artista ha coleccionado imágenes desde la década de los ochenta, utilizándolas primero como una herramienta personal para comprender su entorno y, posteriormente, como materia prima para sus intervenciones artísticas.

La obra presentada abarca principalmente los últimos cinco años de trabajo de Rippey, con una parte significativa realizada en el último año, incluyendo piezas concluidas apenas semanas antes de la inauguración.

Sol Henaro Palomino, directora del Museo del Chopo, destacó el carácter prolífico de la artista y agradeció la oportunidad de exhibir esta propuesta.

“Ella es una compulsiva también, articuladora de imágenes, genera mucho archivo, le agradezco profundamente a Carla la confianza para poder tener esta exposición aquí", dijo Sol Henaro Palomino, directora del Museo del Chopo.

¿Dónde ver la exposición “La Imagen Interceptada”?

La exposición “La Imagen Interceptada” estará disponible hasta el 2 de noviembre en la Sala Helen Escobedo del recinto.

El Museo del Chopo está ubicado sobre C. Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

La exposición ofrece un recorrido que fusiona arte y tecnología, invitando al espectador a entablar un diálogo con las imágenes y descubrir nuevas formas de ver el mundo.