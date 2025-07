Cacería aérea: foto de ave rapaz con ratón causa furor en redes sociales por su impacto visual

Una impresionante serie de fotografías captadas por la fotógrafa de vida silvestre, Sha Lu, y publicadas en su cuenta de Instagram, se ha vuelto viral durante los últimos días, ya que logró capturar una cacería aérea de un ratón de campo.

En las imágenes, una ave rapaz es captada en pleno vuelo mientras sujeta con sus garras a un pequeño ratón de campo, creando una escena visualmente poderosa que ha generado miles de reacciones en redes sociales.

Foto de ave rapaz con ratón causa furor en redes por su impacto visual

La publicación original, fechada el 19 de julio, muestra tres fotografías en alta definición, en la primera, el ave vuela con decisión mientras el roedor cuelga claramente consciente de su destino.

En otra de las imágenes, se aprecia de frente al ave con las alas desplegadas y una mirada penetrante, mientras que en la última, con un toque de humor añadido, aparece el texto “I’m scared of heights” sobre el pequeño roedor, que quiere decir “Tengo mido a las alturas”.

Sha Lu escribió en la descripción: “Esta foto mía se ha estado haciendo viral en internet en los últimos días”, refiriéndose al alcance que ha logrado su trabajo, que ha sido ampliamente compartido y comentado.

En otra publicación del mismo ratón y la misma ave, bromea diciendo: “¡Ahora soy famosa, soy un meme!”, haciendo alusión a la fotografía tomada.

La captura ha generado múltiples reacciones en los comentarios. Algunos usuarios celebran la fuerza visual del momento, otros reflexionan sobre la crudeza de la naturaleza, y algunos más lo toman con humor.

Comentarios como “Great shots and I still feel bad for Stewart Little’s cousin” (Grandes fotos, pero aun así me siento mal por el primo de Stuart Little) o “Fotaza, aunque el ratoncito no diga lo mismo”, resumen el contraste entre la admiración estética y la empatía hacia el animal cazado.

Este tipo de imágenes no solo reflejan el talento del fotógrafo, sino que también muestran la realidad de la cadena alimenticia en el reino animal, donde la belleza y la brutalidad muchas veces coexisten en una sola toma.