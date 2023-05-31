Brasil condena a expresidente Collor de Mello a casi 9 años de cárcel

Los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sentenciaron el miércoles a ocho años y 10 meses de cárcel al expresidente Fernando Collor de Mello en un caso relacionado con las imputaciones por corrupción derivadas de la operación Lava Jato.

Collor de Mello ya había sido condenado en el proceso en pasadas sesiones del juicio y lo único que faltaba era una definición de cómo cumpliría la pena.

El expresidente de 73 años fue declarado culpable por el cargo de corrupción al recibir 29,9 millones de reales en sobornos para negocios en BR Distribuidora, actualmente Vibra, entonces una subsidiaria de Petrobras. Hubo ocho votos a favor de la condena y dos para la absolución. La condena aún está sujeta a apelación.

En una nota difundida anteriormente, la defensa del expresidente de Brasil reiteró "su convicción de que el expresidente de la República Fernando Afonso Collor de Mello no cometió ningún delito y confía plenamente en que hasta la proclamación del resultado final prevalecerá esa convicción".

En agosto de 2017, la Fiscalía General de Brasil acusó a Collor de Mello de haber recibido sobornos de más de 29 millones de reales entre 2010 y 2014 por varias operaciones relacionadas con la empresa BR Distribuidora.

Enquanto os supremos, soltam os corruptos de esquerda 🤡.

🇧🇷 URGENTE: STF condena o ex-presidente Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão, em regime inicial fechado, por corrupção e lavagem de dinheiro. pic.twitter.com/jKq9xU6u7M — Arrcanjjo🔊 (@Arrcanjjo) May 31, 2023

¿Quíen es el expresidente Fernando Collor de Mello?

Fernando Collor de Mello es un político carioca que se desempeñó como el presidente de Brasil desde 1990 hasta 1992. Fue el primer presidente electo democráticamente en el país después de más de 20 años de régimen militar.

Durante su presidencia, Collor de Mello implementó una serie de reformas económicas y políticas, que incluyeron la privatización de empresas estatales y medidas para controlar la inflación. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por la controversia y el escándalo de corrupción.

En 1992, Collor de Mello enfrentó un juicio político por acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos. En medio de un fuerte descontento popular, renunció a la presidencia antes de que se completara el proceso de juicio político en diciembre de 1992.

Después de su renuncia, Collor de Mello se retiró de la política por un tiempo, pero posteriormente regresó y fue elegido senador por el estado de Alagoas en varias ocasiones. Continuó desempeñando un papel en la política brasileña, aunque sin alcanzar el mismo nivel de influencia y popularidad que durante su presidencia.

