Ejército de Nigeria rescata a mujeres embarazadas de una “fábrica de bebés”

El Ejército de Nigeria rescató a 21 mujeres embarazadas que se encontraban en una llamada “fábrica de bebés” ubicada en el estado de Abia. Gracias a trabajos de inteligencia, las tropas de la brigada 14, lograron liberar a 22 mujeres.

Del total de personas que fueron rescatadas, 21 estaban embarazadas. Autoridades de la nación africana informaron que una investigación se mantiene en curso debido a que el dueño del inmueble logró escapar.

No baby factory in Nigeria is bigger than that of Almanjiri Mega factory. It's even an open factory that produces Childrens like pigs. https://t.co/lunaGy9NIH — Gbolahan Yinka® (@Yinkaa_gbolahan) June 6, 2023

Dueño de la fábrica de bebés se encuentra prófugo

Durante el operativo de los elementos de las Fuerzas Armadas de Nigeria, se logró la captura de un hombre, un chef de 34 años que se encontraba en la denominada “fábrica de bebés”.

Los soldados nigerianos allanaron un inmueble ubicado en la localidad de Umunkpei Nvosi en el estado de Abia. Presuntamente este lugar ilegal era operado por un indígena de la comunidad.

Ferdinand Ekeoma, asesor de medios del gobernador del estado de Abia, elogió a los militares por el operativo y prometió una investigación exhaustiva del crimen.

Conforme a un miembro de la tropa del ejército nigeriano, el propietario de la fábrica de bebés se encuentra actualmente prófugo, pero se continúan realizando esfuerzos para lograr su pronta detención.

17-year-old boy arrested in Nigeria for impregnating 10 women in a 'baby factory' scandal. pic.twitter.com/xxaHaj8ITe — Star FM (@StarfmZimbabwe) January 16, 2023

Mujeres son secuestradas y embarazadas para posteriormente vender a sus bebés en Nigeria

Cabe señalar que las denominadas “fábricas de bebés” son una especie de negocios clandestinos e ilegales en donde mujeres secuestradas son embarazadas para posteriormente poner a la venta a sus hijos.

Por lo general, estas mujeres son engañadas ya que se les promete un trabajo por lo que acuden a un lugar en donde son secuestradas "con el propósito de embarazarlas y luego vender a los bebés", reportan las autoridades.

En los últimos años, las autoridades de Nigeria han efectuado varios operativos en contra de estas “fábricas de bebés”, incluido uno en el año 2019 cuando fueron liberadas 19 mujeres embarazadas. Además, en el año 2022, fueron rescatados unos 160 niños en orfanatos no registrados que se encontraban en la ciudad de Lagos, la más poblada de la nación y del continente africano.