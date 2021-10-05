VIDEO: Falla técnica provoca caída de drones en espectáculo de China

Una falla técnica provocó la caída masiva de 200 drones durante un espectáculo de luces en un centro comercial de Zhengzhou, China.

De acuerdo con medios locales, cientos de personas se reunieron en el Zhengzhou Wanda Plaza en la provincia de Henan para disfrutar del espectáculo; sin embargo, los drones que iluminaban el cielo comenzaron a caer uno a uno, solo tres minutos después de haberse elevado.

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En varios videos que circulan en redes sociales se puede ver el momento en el que los drones se elevaron y formaron el nombre del centro comercial con luces, pero a los pocos minutos los aparatos comenzaron a fallar provocando una lluvia de drones sobre los asistentes, quienes corrieron a lugares cubiertos a refugiarse.

“Más y más drones salieron. Algunos volaron muy lejos y otros chocaron contra los árboles”, indicó uno de los espectadores.

Drones caen del cielo 🙄 pic.twitter.com/U3TDpJGLG3 — Luna (@Luna05103588) October 5, 2021

Posteriormente, el centro comercial informó que ninguno de los asistentes resultó lesionado tras la caída masiva de los aparatos, provocada por una falla técnica en el sistema de pilotaje de los drones.

En China son comunes este tipo de espectáculos para anunciar un acontecimiento importante, pues la sincronización, los llamativos colores y las formas que son capaces de crear estos dispositivos gustan a los ciudadanos.

¿La lluvia de drones está relacionada con la caída de redes sociales?

Aunque en las últimas horas circuló información que relacionó la caída de los drones con la falla que sufrieron Facebook, WhatsApp e Instagram, asegurando que los drones se habían desconfigurado por dicha falla en las redes sociales, lo cierto es que los acontecimientos no tuvieron nada que ver uno con otro.

La caída de los drones ocurrió el pasado 1 de octubre, mientras que el error de las redes sociales sucedió tres días después. Por lo que la información que circuló sobre la caída de los drones está fuera de contexto.

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