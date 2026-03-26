“El sistema ha fallado": Abogados Cristianos critica eutanasia de Noelia Castillo Ramos en España

La eutanasia solicitada por Noelia Castillo Ramos, una joven de Barcelona, España, después de haber sufrido agresiones sexuales y una paraplejía que le paralizó la mitad de su cuerpo, es criticada en primer lugar por su padre, quien buscó la colaboración de la fundación Abogados Cristianos para tratar de impedir el deseo de su hija.

Horas antes del procedimiento médico, programado a las 17:00 horas, tiempo local, de este 26 de marzo de 2026, la organización publicó un video donde señala que el gobierno español falló y criticó que el derecho a la muerte digna sea un derecho ganado.

"El sistema ha fallado": La dura crítica de Abogados Cristianos horas antes del proceso

“Noelia, la joven que recibirá la eutanasia y morirá, abandonada por un sistema que ha fallado, gracias a una ley que ha ignorado su salud mental gracias a una ley que no ha protegido su derecho más fundamental: su vida”, señaló Abogados Cristianos en un video publicado en sus redes sociales.

Polonia Castellanos: "La capacidad de Noelia está alterada"

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, reiteró que el Estado le falló a Noelia Castillo Ramos. “No creo que sus padres hayan fallado a su hija porque de hecho están luchando para que siga con vida, quien ha fallado es el Estado, el propio sistema”, declaró en una entrevista al canal Antena 3.

La presidenta de la fundación alegó que la ley de la eutanasia falla porque el “trastorno mental” que padece Noelia está “relacionado con ideas suicidas”, después de que intentara quitarse la vida al saltar de un quinto piso, por lo que mencionó que “su capacidad está alterada”.

¿Cómo se aplica la eutanasia? Los 5 pasos legales que cumplió la joven barcelonesa

La eutanasia entró en vigor desde 2021 en España. Es aplicable a personas mayores de edad que tienen un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal o irreversible con limitaciones en su autonomía física.

Los requisitos básicos son:

Ser mayor de edad legal y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.

Tener la nacionalidad española o residencia legal en España.

Haber llenado dos solicitudes de forma voluntaria y por escrito o por otro método que deje constancia, que no sea resultado de ninguna presión externa con un lapso de la menos 15 días naturales entre cada una de ellas.

Tener consentimiento informado previo a la eutanasia.

Si una persona no está en pleno uso de sus facultades, el médico deberá certificar esta situación conforme a los protocolos y un representante del paciente será el interlocutor válido para el personal médico.

