Ministra María Estela Ríos “olvidó" declarar 120 hectáreas y una concesión de agua

En la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la palabra “austeridad” parece haber perdido su significado. Un análisis a las declaraciones patrimoniales de los nuevos ministros ha destapado una serie de adquisiciones a precios absurdos y “olvidos” convenientes que hoy los tienen en el ojo del huracán.

El caso más escandaloso es el de la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la Presidencia de López Obrador.

Predio de María Estela Ríos: 120 hectáreas a peso el metro

El pasado 10 de octubre, Ríos González presentó su declaración inicial reportando tres departamentos, un auto y un terreno; sin embargo, “omitió" un detalle monumental que tuvo que corregir apenas hace dos semanas, tras ser exhibida.

El 14 de enero envió una nota aclaratoria admitiendo que posee un predio de 120 hectáreas (1 millón 200 mil metros cuadrados). Lo increíble es el precio y las condiciones:



Fecha de compra: 11 de agosto de 1967 (tenía solo 20 años).

11 de agosto de 1967 (tenía solo 20 años). Costo: 120 mil pesos. Es decir, pagó a 1 peso el metro cuadrado.

Ministra María Elena ríos dijo que por error omitió el inmueble adquirido el 11 de agosto de 1967, de 120 hectáreas por 120 mil pesos.

La concesión de agua “olvidada”

El escándalo no termina en la tierra. Un día después, el 15 de enero, la ministra envió una segunda aclaración. Recordó que también tiene una concesión de agua para ese mismo inmueble.

El dato clave es la fecha: la concesión data de 2019, justo cuando ella se desempeñaba como Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la SEDATU. Es decir, obtuvo el beneficio de un recurso nacional siendo funcionaria federal del ramo.

“Esta es una de las tantas incongruencias... Ya ha tenido más escándalos que todos los que pudieron haber salido en la Corte anterior”, señaló Joan Ochoa, de la organización “Uniendo Caminos”.

Nueva polémica de la Corte de la trampa



La ministra María Estela Ríos González corrigió su declaración patrimonial tras omitir “por error” 120 hectáreas de terreno y una concesión federal de agua



Otro caso que hace cuestionar la transparencia en el alto tribunal



Un departamento por 3 mil pesos

María Estela no es la única con suerte inmobiliaria. El ministro Irving Espinoza Betanzo también declaró una compra que desafía toda lógica de mercado.

Según su declaración, en 1997 adquirió un departamento de 64 metros cuadrados por la “mínima” cantidad de 3 mil 712 pesos y de contado. Un precio que, incluso para la época, resulta inverosímil para una propiedad en la capital.

Entre “errores de dedo”, omisiones y precios de fantasía, los ministros de la autodenominada transformación enfrentan sus primeros cuestionamientos serios sobre el origen y la transparencia de su patrimonio.

