¡Colapso en Hospital de Axapusco, Edomex! Suspenden cirugías y hemodiálisis por falta de limpieza; todo está sucio

¡Inundado de basura y posibles contagios! En el Hospital General de Axapusco, en el Estado de México, los doctores y enfermeras cambian sus batas blancas por trapos y escobas para limpiar las instalaciones que están en muy mal estado, ya que no tiene quien las limpie.

Después de un paro por falta de pago, el hospital regresó a la normalidad; sin embargo, solo reciben pacientes críticos en código rojo debido a las malas condiciones del lugar; aseguran que tardarán días en regularizarse.

“Las áreas de todo el hospital se encuentran colapsadas”, explicó un médico del Hospital General de Axapusco.

El grave riesgo de infección para pacientes de Axapusco, Edomex

Lo verdaderamente grave de la falta de limpieza en el Hospital General de Axapusco, es la salud de los pacientes, la cual podría estar en riesgo debido a la contaminación cruzada.

Doctores y enfermeras, aseguran que el mismo personal puede llevar las bacterias contaminadas de un lugar a otro, por lo que tratan de operar con el mayor cuidado posible.

“Hay basura por todos lados (...) Hay pacientes que tienen diarrea y todo huele muy feo”, contó un enfermero del hospital, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Además del riesgo de contraer infecciones, las cirugías y hemodiálisis han sido canceladas debido a que los quirófanos no cuentan con las condiciones necesarias para poder operar adecuadamente.

“Yo llegué el día lunes al área de urgencias porque a mi familiar lo atropellaron LIGAR hoy es jueves y no han operado a mi familiar porque no hay quien limpie el quirófano”, compartió Anel Stephany Roldán Núñez, familiar de un paciente.

Médicos y familiares limpian el hospital con sus propios recursos

¡No se rinden! Médicos y enfermeras se quitaron sus batas para comenzar a limpiar las áreas más afectadas, tratando de no descuidar a sus pacientes. Familiares de enfermos graves, que están internados en este hospital, también se han sumado a esta difícil labor.

“Ya no sabemos qué hacer si hacer nuestro trabajo o limpiar (...) nosotros como enfermeros tenemos que dar una calidad a los pacientes con higiene (...) el director nos ha apoyado con comprar pino, cloro de nuestra bolsa igual nosotros hemos estado comprando”, dijo el personal de hemodiálisis.