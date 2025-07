Supervisores, jefes de sector y directores de diversas secundarias en Xalapa, Veracruz, denunciaron que los recursos generados en tienditas escolares no se les han regresado desde el 2018, lo que provoca el retraso de las mejoras de la infraestructura de las instituciones.

“Si no es por ayuda de los padres, muchas escuelas no tendrían servicio (...) Tenemos escuelas en donde el transformador se descompuso desde el año pasado y no hay cómo componerlo”, explicó Venancio Rivera Hernández, Jefe de Sector.

Falta de recursos provoca falta de reparaciones en infraestructuras de la escuela

Trabajadores de las secundarias de Xalapa apuntaron que los ingresos tiene el objetivo de ayudar en las reparaciones que se dan en cada uno de los planteles escolares.

Por su parte, Hugo Ortega Salazar, Director de la Telesecundaria “Jesús Reyes Heroles”, aseguró que que las autoridades se han quedado con un dineral, ya que en esta situación se están hablando de millones de pesos.

“Un ejemplo, en mi escuela se paga diario 500 pesos, de esos 500, se le quita el 10% para la SEP, y el 20% para la supervisión y las jefaturas (...) Nos queda el 70%, aproximadamente 350 pesos diarios”, dijo el director de una telesecundaria en Xalapa.

Padres de familia deben cooperar para reparaciones escolares; piden ser atendidos por autoridades federales

Los docentes de las secundarias en Xalapa, Veracruz, ingresaron a Palacio de Gobierno para poder ser atendidos por las autoridades, donde llevaron un oficio con sello de recibido de la Secretaría de Educación de Veracruz en la que expresan sus demandas.

Mencionaron que esperan la dispersión de estos recurso, ya que las madres y padres de familia son quienes le hacen frente al no contar con ellos. Por lo general, suelen dar una pequeña cooperación a las escuelas.

“Depende de la situación económica de los padres de familias (...) Ellos acuerdan una cooperación a la escuela (...) En las asambleas de padres de familia acuerdan ellos, el directo también invierte en los gastos con el dinero de las tiendas escolares”, explicó Inocencio Rosas Rivera, Jefe del Sector 21 de Banderilla, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).