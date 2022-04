Encuentran a familia desaparecida en 2021 en carretera a Laredo

Anáhuac, Nuevo León.- El auto y presuntamente los cuerpos de la familia desaparecida cuando viajaban por la carretera a Laredo, de Sabinas Hidalgo a Laredo, Texas, fueron encontrados en un estanque de agua en Anáhuac, Nuevo León.

El hallazgo se hizo por parte de un trabajador de la autopista que hacia labores para drenar un colector de agua que está a un costado de la Carretera Libre Monterrey-Nuevo Laredo, a altura del kilómetro 174+150.

Al dar parte a las autoridades se confirmó que el auto encontrado corresponde al de la familia, un vehículo Sonyc, en color amarillo, y con placas de circulación NBX-4740 del Estado de Texas.

Dentro del auto fueron localizados tres cuerpos, que presuntamente corresponde a Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años; Juan Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9; sin embargo, las identidades tendrán que ser confirmadas tras realizar las pruebas de ADN.

La desaparición de la familia en la carretera a Laredo

Gladys Cristina Pérez Sánchez de 39 años era empleada escolar, y viajaba con sus hijos John Carlos González de 16 años y Michelle Cristina Durán de 9.





El 13 de junio de 2021 fue la última vez que se supo de ellos, cuando volvían a Laredo, Texas por las carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

De inmediato se publicó la ficha de búsqueda donde se describía: La madre tiene ojos marrones, cabello largo y negro, mide aproximadamente 5 pies de altura y pesa aproximadamente 150 libras. Vestía una polo verde y jeans azules. Su hijo tiene ojos marrones, cabello corto y pelirrojo, mide aproximadamente 5′8 “y pesa aproximadamente 180 libras. Fue visto por última vez con una camiseta azul.

La hija tiene ojos marrones, cabello largo, negro y rizado, mide aproximadamente 4′10 “de altura y pesa aproximadamente 130 libras. Fue vista por última vez con una camiseta a rayas.

Familiares señalaron que no había indicios de que la familia no planificara regresar a su hogar en Laredo y temían por la salud de la madre podría estar en riesgo si no tiene acceso a los medicamentos que necesita a diario.

Las autoridades procederán ahora a realizar las pertinentes pruebas de ADN. Aparentemente no tienen huellas de violencia según los primeros reportes.