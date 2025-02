“Eso no llena el hueco de mi hija”: Familiares de Milagros reaccionan a sentencia del feminicida en Guanajuato

Milagros Monserrat, una mujer de 39 años que se dirigía a su trabajo, fue brutalmente atacada por Miguel “N” el 10 de agosto de 2023, en Guanajuato, ante esto la familia de Monserrat conoció la sentencia impuesta al feminicida.

Ernestina Meza de la Rosa, madre de Monserrat expresó que aunque el culpable esté en la cárcel, no le devolverán a su hija, sin embargo, agradece el apoyo de la comunidad en este difícil proceso por el cual su familia está pasando.

Sentencian al feminicida de Milagros

Él la apuñaló en múltiples ocasiones con un arma blanca en la colonia Granada, en el municipio de León, Guanajuato, este trágico suceso le arrebató la vida y dejo a su familia con un profundo dolor.

La justicia ha llegado, pero el vacío que deja la ausencia de Milagros es imborrable, Ernestina Meza de la Rosa, se ha convertido en una madre con coraje y luchadora por la justicia de su hija.

La sentencia que dictó el juez de 50 años para Miguel no reparará el daño causado, “Eso no llena el hueco de mi hija, no lo llena”, explica Ernestina Meza de la Rosa.

El #feminicidio de Milagros Montserrat, ocurrido el día de su cumpleaños en 2023, es un recordatorio del infierno que viven las #mujeres en México.



Miguel de Jesús fue condenado a 50 años de cárcel, pero aún busca evadir su condena con el absurdo argumento de que "solo intentó… pic.twitter.com/C9ijkXOTE1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2025

Además de la sentencia, Miguel deberá de pagar una suma de 47 mil 250 pesos para cubrir los tratamientos psicológicos de la madre y la hermana de Milagros Monserrat, quienes sufrieron un trauma irreparable tras el feminicidio.

Después de conocer la sentencia, la mamá de Milagros, comenta que es un sentimiento agridulce, por un lado, se encuentra feliz por la sentencia que se le dictó al responsable.

“Estamos contentos por lo que hizo el juez, por su trabajo y estamos muy contentos con toda la gente que ha cooperado con nosotros, no nos ha dejado”, dice mamá de Milagros.

Y, por otro lado, la familia de la víctima se encuentra triste, porque ni con todos los años que vaya a pasar Miguel en la cárcel le devolverán a su hija, su caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los feminicidios en México.