¡Justicia para Fernandito! Familia pasará casi 80 años presa por secuestrar y matar a niño de 5 años por una deuda de mil pesos en La Paz

Una familia fue sentenciada a casi 80 años de cárcel, cada uno, por el secuestro y muerte de Fernandito, un niño de tan solo cinco años a quien privaron d ela vida por una deuda de mil pesos en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex) en 2025.

El caso por el que fueron sentenciados ocurrió el 28 de julio de 2025, cuando tres integrantes de una familia privaron de la libertad al menor de edad, como medio de presión para exigirle a su madre el pago de un adeudo de mil pesos.

Terrible crimen en #Edomex 💔 Un niño de 5 años fue hallado muerto en bolsas.



Se investiga si fue "secuestrado" a cambio de una deuda de mil pesos y después asesinado. Tres personas ya fueron detenidas por su muerte.



El reporte de @danielderosastv en #PrimeraLínea pic.twitter.com/2XVTL4CE4X — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2025

¿Quiénes secuestraron y mataron al niño Fernandito?

Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron declarados culpables de su participación en los ilícitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, cometidos en agravio del menor.

Ahora, luego de un proceso penal en su contra, un juez determinó una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión para cada uno.

Fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl tras ser detenidos. Además de la sentencia, deberán pagar multas de 1 millón 258 mil 682 pesos, el ⁠pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 618 mil 712 pesos y pago de la reparación del daño material por la cantidad de 39 mil pesos.

Niño Fernandito fue escondido por familia en La Paz

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM señala que entre el 30 de julio y el 2 de agosto de ese mismo año, Marcelina Gómez, mamá del niño Fernandito, acudió al domicilio de los agresores para recuperar a su hijo, no obstante, Lilia, Ana Lilia y Carlos lo ocultaron.

El 4 de agosto de 2025, la madre denunció los hechos y policías realizaron una búsqueda del niño en el domicilio de los sujetos, donde fue localizado sin vida a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Serviodres públicos negaron ayuda a mamá de Fernandito

La Fiscalía del Estado de México llevó a cabo a una investigación por la probable responsabilidad de servidores públicos en la comisión de actos de abuso de autoridad por la negación del servicio a la madre de Fernandito, quien pidió ayuda, pero se la negaron cuando denunció los hchos.

El 3 de agosto la mamá acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo”, pero no le hicieron caso.

Ante ello, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, el 4 de agosto de 2025, a denunciar ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz.

En ese momento se inició investigación por el delito de privación de la libertad y agentes acudieron al domicilio donde estaba el menor, a quien encontraron sin vida.