Fernando tenía 5 años: Lo secuestraron por una deuda de mil pesos y fue hallado sin vida en Los Reyes La Paz

Fernando tenía solo 5 años cuando desapareció, y su madre, desesperada, lo buscó durante días sin obtener respuestas. Lo último que supo fue que tres personas, presuntos conocidos de la familia, llegaron a su casa en Los Reyes La Paz, Estado de México, para exigirle mil pesos que les debía; como no tenía el dinero, secuestraron al niño con la promesa de devolvérselo cuando pagara su deuda.

Durante varios días, la mujer acudió a la vecindad ubicada en la colonia Ejidal El Pino, donde sabía que podrían tener a su hijo. Tocó puertas, pidió ayuda, pero nunca se lo entregaron.

La angustia creció hasta que, finalmente, el 4 de agosto, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México por privación ilegal de la libertad.

Trágico hallazgo del cuerpo: un olor en la vecindad alertó a los policías municipales

Fue ese mismo día cuando policías municipales ingresaron a la vecindad. Al recorrer los cuartos, percibieron un olor fétido que los condujo hasta una de las habitaciones; allí, en bolsas de plástico, encontraron el cuerpo del pequeño Fernando, ya en estado avanzado de descomposición.

Tres personas fueron detenidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público; las autoridades investigan si ellos son los responsables directos de privar de la libertad y de la vida al menor.

Vecinos declararon que pocas veces veían al niño, pero que en al menos una ocasión lo notaron golpeado, con un ojo morado; aseguran que el menor sufría maltratos.

La vecindad quedó asegurada por la Fiscalía, mientras se recaban más pruebas para esclarecer los hechos.

“Ya no nos dejaron ingresar, porque, pues sellaron, pero es lo que ahorita anda viendo, porque se supone que tienen que sellar nada más la mitad donde fue el problema, no, o si no, pues nada más que nos dejen retirar nuestras cosas, es lo que se les pide”, detalló una de las vecinas de la vecindad.

