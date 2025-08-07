Las tres personas que fueron detenidas por su presunta participación en la desaparición de Fernando, un niño de 5 años asesinado y encontrado muerto en una casa en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex) ya fueron encarcelados.

Se trata de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio del niño de 5 años.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de La Paz, los ingresaron a un penal estatal a los tres integrantes de una familia.

Menor fue sacado de su casa por una deuda de mil pesos

Los hechos fueron reportados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual informó que el menor fue hallado sin vida en un domicilio ubicado en el municipio de La Paz, donde presuntamente los investigados trataron de ocultar el cuerpo de la víctima luego de que hace unos días los sustrajeron de su domicilio.

La investigación revela que el pasado 28 de julio, Ana Lilia “N” y Lilia “N” acudieron al domicilio de la mamá de Fernando, en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”, al parecer, por la cantidad de mil pesos.

Cuando la mujer les dijo que no tenía dinero para pagarles, ellas habrían sustraído al niño de cinco años y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

“Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (MARINA) y de la Policía Municipal de La Paz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio de un niño de 5 años”, informó la institución este jueves 7 de agosto de 2025.

Mamá de niño Fernando buscó a su hijo y le negaron verlo

La madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, con la intención de ver a su hijo, situación que no le habrían permitido los probables implicados.

Fue que el 4 de agosto de 2025, la madre denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado de México. Ese mismo día, Policías de Investigación y del municipio se trasladaron al domicilio donde estaba el niño, ubicado en la misma colonia de la casa de la madre de Fernando.

La casa a la que llegaron los agentes era habitada por los probables implicados, donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo y Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos.

Los tres integrantes de esta familia fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima y después los remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica, en tanto que se continúa con los actos de investigación para determinar las causas de muerte del menor.

