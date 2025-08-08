“Lo único que quiero es que se haga justicia por ni niño”, estas fueron las primeras palabras que declaró la mamá de Fernando, el niño de 5 años asesinado en el Estado de México (Edomex) presuntamente por una familia tras una deuda económica de mil pesos.

“Justicia, pido justicia para él (…) es lo único que yo quiero”, declaró la señora Marcelina Gómez, este jueves 7 de agosto de 2025, luego de darse a conocer el ingreso al la cárcel de tres presuntos implicados en la desaparición del menor.

Información en desarrollo...