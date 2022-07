Familiares abandonan a mujer de la tercera edad en calles de Jalisco

Una mujer de la tercera edad fue encontrada mientras dormía en la banqueta, estaba cansada, dijo que sus familiares la abandonaron porque era una carga para ellos, por suerte se encontró con elementos de la policía estatal quienes la ayudaron a ponerse de pie, todo ocurrió en la Calle Gigantes al cruce con la Calle Pérez Arce en Guadalajara.

“Es cierto encontramos ahí a la mujer, una mujer de la tercera edad que se encontraba literalmente tirada sobre la banqueta; si al parecer desde el día viernes la avistaron en el lugar, anduvo caminando un rato y después ya no pudo ponerse de pie, es cuando nos hacen el reporte,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca un elemento de la policía estatal.

Los vecinos no reconocieron a la mujer, tampoco portaba alguna identificación y no pudo brindar su nombre dicen que un grupo de personas la bajó de una camioneta y ya no regresaron por ella, sin embargo la mujer no precisó datos de sus familiares, los cuales ya son buscados por la autoridad.

¿Con cuánto tiempo se castiga el abandono de personas en Jalisco?

El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años.

La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.

Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión.

¿Cuál es la conducta que se castiga por un delito de abandono de familia?

El hecho que se castiga por el abandono de familia abarca una serie de supuestos omisivos, porque son casos en los que se dejan de realizar una serie de conductas (los deberes de familia).

El incumplimiento ha de ser sistemático, no cabría uno mínimo o episódico. Por ejemplo, si un niño faltara mucho a clase, se estudiaría el caso, pero no si solo faltara un par de días aisladamente.