El calvario de las familias buscadoras en Baja California: Piden al gobierno no mentir con cifras

Zulema vive en Tijuana, Baja California, tiene un hermano que se llama Gerardo González Ayala y está desaparecido. Ella confió en las autoridades para que aclararan la situación de su familiar, pero acusa que no hacen nada. Pide al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no mienta con las cifras de los desaparecidos, pues es un calvario para las familias que los buscan.

“Soy de aquí de a Tijuana, y pues me convertí en madre buscadora, yo tengo dos hijos desaparecidos, uno aquí en Tijuana y otro en Rosarito, no quisiéramos que esto estuviera pasando en México, pero desgraciadamente nuestro gobierno, vamos de mal en peor, me siento burlada, me siento (...)", destacó Bárbara, madre buscadora.

#CDMX | Macrabro hallazgo de #fosa clandestina en los límites de Tláhuac e #Iztapalapa.



Hay también un crematorio, identificaciones de mujeres y objetos de niños... ¡Habría sido usado durante cuatro años!@Radiohen e @IsidroCorro nos cuentan en @HechosAM. pic.twitter.com/wUE661neZc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2024

Además, refirió que el gobierno dice que están bajando los casos sin decir la verdad, pues “al contrario, están subiendo”. Bárbara destacó que hay muertes a todas horas en el día aquí y están dejando cuerpos en carros, de todo. “Es triste que para el gobierno y las autoridades, nosotros seamos nada”.

No hay cifra oficial de desaparecidos en Baja California

En Baja California no hay una cifra oficial de personas desaparecidas por parte del gobierno, pero la estimación de colectivos contabiliza de 25 a 30 mil casos. Jesse, presidente colectivo “Buscando a Tolano”, afirma que el gobierno quiere bajar la cifra a 3 mil.

Seguimos la brigada de búsqueda en Tijuana baja California hoy 6 fosas en Rosarito gracias al colectivo todos somos Erick carrillo por la confianza a las madres Buscadoras de Sonora hasta encontrarlos pic.twitter.com/i6jSQBrh5e — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 5, 2022

Colectivos salen a buscar los restos de sus seres queridos

Con chalecos y palas, las familias buscadoras salen a buscar restos de sus seres queridos, trabajo que le corresponde a las autoridades; sin embargo, ellos no salen al campo a hacer esto. Esto genera sospechas para las y los ciudadanos, Zulema piensa que “puede que estén vinculados con las personas que desaparecen”.

Jesse afirma que él sabe que en la Comisión Estatal de Búsqueda de personas del gobierno de Baja California hay mucha corrupción: “Tanto se roban el dinero, contaminan los cuerpos que se encuentran, tienen controversia con Fiscalía, con periciales, con el Semefo, es un descontrol tremendo”.

Gobierno quiere disfrazar las cifras de desaparecidos

Las familias buscadoras acusan que el gobierno “quiere disfrazar los números de homicidios, de desapariciones, todo eso lo quieren disfrazar”.

“Señor Obrador, ¿por qué usted tiene la cara de mentir? Cuando usted le prometió a todos, a todos los más humildes, que usted iba a mirar por ellos, su país está en garras, en pedazos, la sangre está corriendo a diario, ¿por qué no le interesa? ¿Por qué no le importa?, somos familias humildes, pobres, señora gobernadora, usted es, según usted, la mano derecha del señor López Obrador, ¿por qué está descuidando su estado? (...)", cuestionó Jesse.

Familias buscadoras reciben amenazas por buscar a sus familiares

Bárbara afirma que ha recibido amenazas de muerte por seguir buscando a sus hijos, pero ella afirma que seguirá buscándolo hasta el último aliento. “Si por buscarlos me van a matar, moriré".