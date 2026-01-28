¡ARMY alza la voz! Fans de BTS firman petición para expulsar a boletera de México tras polémica con venta de entradas
Miles de fans de BTS acusan denuncian irregularidades en la venta de boletos para los tres conciertos de la agrupación en México; piden sacar a la boletera.
Cansadas de la falta de claridad, poca respuesta y una caótica venta de boletos para BTS en México, las ARMY, fans de la agrupación, crearon una petición para expulsar a la boletera y a la empresa organizadora de nuestro país.
¿Qué exige ARMY? Estos son los detalles de la petición
La petición cuenta con más de 200 mil firmas verificadas a tan solo cuatro días de haber sido creada en " Change.org ", mostrando el cansancio y el hartazgo de no haber recibido respuesta claras.
Esta demanda se titula "Solicitar retirar a Ticketmaster OCESA de la venta de boletos en México", después de acusar a la boletera de las malas practicas que ha tenido en la venta de entradas para los conciertos de BTS y otros eventos masivos.
La petición tiene como objetivo que las autoridades, promotoras y nuevas empresas brinden métodos de compra más justos y transparentes, priorizando el derecho de los consumidores a disfrutar de un buen espectáculos.
En la petición también se lee: “Lo que debería haber sido una experiencia emocionante se convirtió rápidamente en una pesadilla... No puedo evitar sentir que todo esto fue planeado. La frustración y el enojo no son solo míos, somos muchos los fanáticos que hemos sido víctimas de este sistema viciado”.
La molestia por los altos precios, la falta de transparencia y los problemas técnicos en la plataforma de la boletera ha derivado en una campaña nacional que exige la salida de Ticketmaster y la promotora OCESA del mercado mexicano.
"Lo que debería haber sido una experiencia emocionante se convirtió rápidamente en una pesadilla debido a la falta de ética y transparencia", se explicó en la petición.
Fans de BTS de Corea del Sur y otros países se suman a México
La polémica con la venta de boletos de BTS en México llegó hasta Corea del Sur y otras partes del mundo, por ello, fanáticas de otros países se han sumado a la firma de la petición.
"Por favor únete a nosotros en solidaridad y alza tu voz para que nuestro ARMY México pueda reunirse con los artistas en un ambiente justo", declaró un club de fans surcoreano a través de redes sociales.
🇲🇽우리 멕시코 아미들이 공정한 환경에서 아티스트를 만날 수 있도록, 연대의 마음을 담아 함께 목소리를 내주세요 💜— 번역하는 레전드⁷⊙⊝⊜ :🅑🅣🅢⁷ (@BeautifulSoulB7) January 27, 2026
<티켓마스터를 통한 🇲🇽콘 티켓 판매 금지>를 위한 서명에 동참해 주세요!
지금 멕시코 아미들은 🇲🇽티켓마스터의 부당한 운영과 부패, 독점적 횡포에 맞서 힘겨운 싸움을… pic.twitter.com/S7d2lq4rDu
¿Qué problemas hubo en la preventa y venta de boletos de BTS en México?
En la misma petición denuncian que durante la compra de boletos para BTS se presentaron distintas irregularidades como:
- Fila virtual con fallas
- Errores constantes en la página de venta
- Tarifa dinámica en el precio de boletos; se había prometido que no habría esta modalidad.
Además, las fans de la agrupación surcoreana, acusan que después de la venta oficial, inmediatamente comenzó la reventa masiva de boletos a precios exageradamente altos, los cuales alcanza los 113 mil pesos.