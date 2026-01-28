¡ARMY alza la voz! Fans de BTS firman petición para expulsar a boletera de México tras polémica con venta de entradas

Cansadas de la falta de claridad, poca respuesta y una caótica venta de boletos para BTS en México, las ARMY, fans de la agrupación, crearon una petición para expulsar a la boletera y a la empresa organizadora de nuestro país.

¿Qué exige ARMY? Estos son los detalles de la petición

La petición cuenta con más de 200 mil firmas verificadas a tan solo cuatro días de haber sido creada en " Change.org ", mostrando el cansancio y el hartazgo de no haber recibido respuesta claras.

Esta demanda se titula "Solicitar retirar a Ticketmaster OCESA de la venta de boletos en México", después de acusar a la boletera de las malas practicas que ha tenido en la venta de entradas para los conciertos de BTS y otros eventos masivos.

La petición tiene como objetivo que las autoridades, promotoras y nuevas empresas brinden métodos de compra más justos y transparentes, priorizando el derecho de los consumidores a disfrutar de un buen espectáculos.

En la petición también se lee: “Lo que debería haber sido una experiencia emocionante se convirtió rápidamente en una pesadilla... No puedo evitar sentir que todo esto fue planeado. La frustración y el enojo no son solo míos, somos muchos los fanáticos que hemos sido víctimas de este sistema viciado”.

La molestia por los altos precios, la falta de transparencia y los problemas técnicos en la plataforma de la boletera ha derivado en una campaña nacional que exige la salida de Ticketmaster y la promotora OCESA del mercado mexicano.

Fans de BTS de Corea del Sur y otros países se suman a México

La polémica con la venta de boletos de BTS en México llegó hasta Corea del Sur y otras partes del mundo, por ello, fanáticas de otros países se han sumado a la firma de la petición.

"Por favor únete a nosotros en solidaridad y alza tu voz para que nuestro ARMY México pueda reunirse con los artistas en un ambiente justo", declaró un club de fans surcoreano a través de redes sociales.

🇲🇽우리 멕시코 아미들이 공정한 환경에서 아티스트를 만날 수 있도록, 연대의 마음을 담아 함께 목소리를 내주세요 💜



<티켓마스터를 통한 🇲🇽콘 티켓 판매 금지>를 위한 서명에 동참해 주세요!



​지금 멕시코 아미들은 🇲🇽티켓마스터의 부당한 운영과 부패, 독점적 횡포에 맞서 힘겨운 싸움을… pic.twitter.com/S7d2lq4rDu — 번역하는 레전드⁷⊙⊝⊜ :🅑🅣🅢⁷ (@BeautifulSoulB7) January 27, 2026

¿Qué problemas hubo en la preventa y venta de boletos de BTS en México?

En la misma petición denuncian que durante la compra de boletos para BTS se presentaron distintas irregularidades como:



Fila virtual con fallas

Errores constantes en la página de venta

Tarifa dinámica en el precio de boletos; se había prometido que no habría esta modalidad.

Además, las fans de la agrupación surcoreana, acusan que después de la venta oficial, inmediatamente comenzó la reventa masiva de boletos a precios exageradamente altos, los cuales alcanza los 113 mil pesos.