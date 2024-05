Detienen a sospechoso de asesinar al influencer Farruko Pop; se lo atribuyen a la Mara 18

Un hombre de 18 años fue detenido por el asesinato del influencer y cantante indígena de Guatemala, Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop, quien fue hallado en una fosa localizada en una casa abandonada en la capital.

El detenido fue identificado como Carlos López Ortiz, principal sospechoso del homicidio del creador de contenido. El sujeto estaba con una menor de edad, de 17 años, que tenía una alerta de búsqueda desde el 30 de agosto de 2022. Las autoridades investigan si también está ligada al crimen.

La captura ocurrió durante la mañana del domingo. En el lugar las autoridades encontraron dos plantas de marihuana, un teléfono y una identificación del sospechoso. También se decomisó una motocicleta con reporte de robo y documentos.

Este lunes, el sospechoso fue vinculado a proceso por encubrimiento propio, además de siembra y cultivo de marihuana. También se le dictó prisión preventiva.

La menor de edad también fue vinculada a proceso por los mismos delitos y quedó a disposición de un juzgado. Sin embargo, llevará su proceso en libertad, ya que debe presentarse periódicamente ante un juez. Las autoridades iniciaron el proceso para entregarla a sus familiares, mientras tanto queda a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

Atribuyen crimen de Farruko Pop a la pandilla Mara 18

Este lunes el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, ofreció una conferencia sobre el caso y atribuyó el asesinato de Farruko Pop a la pandilla denominada Mara 18, una de las dos más poderosas del país.

“Por la zona, zona 18, sabíamos que el territorio es un territorio del barrio 18 y para que un acto de alto impacto se diera, las instrucciones deberían llegar de los líderes del barrio que están en el centro carcelario. Era imposible pensar que esta acción estuviera fuera de la acción del barrio 18. Además hay que recordar que esta colonia es el centro de operaciones inicial del líder del barrio 18, conocido como ‘El Lobo’. De una simple lógica, podemos determinar que el asesinato de este joven está en el marco de las decisiones criminales que tomó el barrio 18”, explicó el funcionario.

Farruko Pop participó en La Academia en Guatemala. | Facebook Farruko Pop

Aseguró que realizaron un operativo al interior del penal donde se encuentran presos, para tomar el control. Sin embargo, aclaró que no pueden afirmar si fue un crimen ordenado por líderes del grupo o solo por uno de ellos.

“No podemos en este momento afirmar si este hecho está determinado por una orden por los máximos líderes del barrio 18 o es un grupo que actuó por sí solo. Las declaraciones públicas del líder ‘El Lobo’ dice que no tiene nada qué ver. Incluso que ajustarán cuentas con quienes hicieron este hecho. Nosotros no podemos afirmar ni una ni otra por el momento porque no tenemos los elementos para hacer tal afirmación”, señaló.

¿Qué le pasó a Farruko Pop?

Jorge Sebastián Pop Chocoj fue reportado como desaparecido hace una semana. Sin embargo, el sábado las autoridades encontraron su cadáver en una fosa localizada en una casa abandonada en la zona 18, conocida como El Limón.

Según las investigaciones, el joven se escribió con el perfil de una mujer en Facebook y quedaron de verse en donde fue encontrado su cuerpo. Las autoridades creen que la cuenta era falsa para poder atraerlo. La Fiscalía reveló que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento.