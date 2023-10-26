¿Cuáles son las fases de la descomposición del cuerpo humano después de la muerte?
Son al menos cinco etapas en el proceso de descomposición de un cuerpo, en estas ocurren diversos procesos químicos y biológicos que pueden durar meses.
Sabemos que lo único que no tiene solución es la muerte y lo que no se puede controlar viene después: la descomposición. En ese sentido, es importante saber cuáles son las fases de este proceso natural que viene en una persona al fallecer.
Los expertos refieren que la descomposición comienza a los pocos minutos después de la muerte y se divide en al menos cinco etapas.
¿Cuáles son las fases de descomposición del cuerpo humano?
Las etapas más conocidas son cinco:
- Fresco (1-2 días): consiste en la reducción de distribución celular. Internamente, las bacterias del tracto gastrointestinal comienzan a digerir los tejidos blandos de los órganos;
- Hinchado (2-6 días): a causa de la expulsión de gases como metano y carbono de las bacterias acumuladas.
- Putrefacción activa: Pérdida de masa del cuerpo, las larvas y los insectos se han alojado en el cuerpo y este tiene un olor putrefacto.
- Putrefacción avanzada: El gas comienza a acumular las bacterias y estas proceden a disolver los tejidos, además el cuerpo puede derramar líquido por los orificios. Los tejidos blandos comienzan a desaparecer y el cuerpo a esqueletizarse.
- Seco (Más de 24 días): Todo el tejido blando ha desaparecido y solo queda el esqueleto; como el cuerpo se encoge y la piel se marchita, las uñas y el cabello dan la impresión de haber crecido un poco; sin embargo, estos dejan de crecer cuando se muere la persona.
Fases de la descomposición del cuerpo humano después de la muerte. 👇 pic.twitter.com/JbG1hacSzl— Somos Cosmos (@InformaCosmos) October 25, 2023
Cabe destacar que, según expertos, las fases son estándar; sin embargo, las condiciones pueden variar y por consiguiente los tiempos también. Incluso puede llegar a durar meses o hasta años, el frío, por ejemplo, puede hacerlo más lento.
¿Qué parte del cuerpo se descompone primero al morir?
Los órganos digestivos, el cerebro y los pulmones son los primeros en desintegrarse y de manera natural después de tres semanas los órganos no se pueden identificar ya.