¿Cuáles son las fases de la descomposición del cuerpo humano después de la muerte?

Sabemos que lo único que no tiene solución es la muerte y lo que no se puede controlar viene después: la descomposición. En ese sentido, es importante saber cuáles son las fases de este proceso natural que viene en una persona al fallecer.

Los expertos refieren que la descomposición comienza a los pocos minutos después de la muerte y se divide en al menos cinco etapas.

¿Cuáles son las fases de descomposición del cuerpo humano?

Las etapas más conocidas son cinco:



Fresco (1-2 días): consiste en la reducción de distribución celular. Internamente, las bacterias del tracto gastrointestinal comienzan a digerir los tejidos blandos de los órganos;

Hinchado (2-6 días): a causa de la expulsión de gases como metano y carbono de las bacterias acumuladas.

Putrefacción activa: Pérdida de masa del cuerpo, las larvas y los insectos se han alojado en el cuerpo y este tiene un olor putrefacto.

Putrefacción avanzada: El gas comienza a acumular las bacterias y estas proceden a disolver los tejidos, además el cuerpo puede derramar líquido por los orificios. Los tejidos blandos comienzan a desaparecer y el cuerpo a esqueletizarse.

Seco (Más de 24 días): Todo el tejido blando ha desaparecido y solo queda el esqueleto; como el cuerpo se encoge y la piel se marchita, las uñas y el cabello dan la impresión de haber crecido un poco; sin embargo, estos dejan de crecer cuando se muere la persona.

Fases de la descomposición del cuerpo humano después de la muerte. 👇 pic.twitter.com/JbG1hacSzl — Somos Cosmos (@InformaCosmos) October 25, 2023

Cabe destacar que, según expertos, las fases son estándar; sin embargo, las condiciones pueden variar y por consiguiente los tiempos también. Incluso puede llegar a durar meses o hasta años, el frío, por ejemplo, puede hacerlo más lento.

¿Qué parte del cuerpo se descompone primero al morir?

Los órganos digestivos, el cerebro y los pulmones son los primeros en desintegrarse y de manera natural después de tres semanas los órganos no se pueden identificar ya.