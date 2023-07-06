FDA aprueba medicamento que retarda avance del Alzheimer

La administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), aprobó el uso del medicamento Leqembi, el cual retarda el avance del Alzheimer, luego de que un ensayo verificó el beneficio clínico del fármaco.

Este medicamento funciona reduciendo los depósitos pegajosos de una proteína llamada amiloides, que se forman en el cerebro, y son una característica fisiopatológica definitoria de la enfermedad.

El estudio comprobó que Leqembi presenta una reducción estadísticamente significativa y clínicamente significativa de la disminución desde el inicio hasta los 18 meses en los pacientes que consumieron el medicamento en comparación con los que recibieron placebos.

Today, we converted a treatment indicated to treat adult patients with Alzheimer’s Disease, to traditional approval following a determination that a confirmatory trial verified clinical benefit. https://t.co/Yk1yVorMN6 pic.twitter.com/Gn3VNrmNVf — U.S. FDA (@US_FDA) July 6, 2023

Leqembi es el primer tratamiento para el Alzheimer que obtiene la aprobación tradicional de la FDA, un hito para una enfermedad mortal que ha eludido los esfuerzos de los fabricantes de fármacos durante décadas.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos, este medicamento retrasa la progresión de la enfermedad en un 27 por ciento en pacientes en las fases más tempranas del Alzheimer.

“La acción de hoy es la primera verificación de que un fármaco dirigido al proceso patológico subyacente de la enfermedad de Alzheimer ha demostrado un beneficio clínico en esta enfermedad devastadora”, dijo Teresa Buracchio, directora interina de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

Leqembi recibió la aprobación "acelerada" de la FDA en enero por su capacidad para eliminar el amiloide, pero el plan de salud Medicare del Gobierno estadounidense para mayores de 65 años había cuestionado los beneficios de esa clase de fármacos y restringido la cobertura solo a los pacientes de un ensayo clínico.

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es un trastorno cerebral irreversible y progresivo que destruye lentamente la memoria y las habilidades de pensamiento y, finalmente, la capacidad de realizar tareas sencillas.

Las causas específicas de la enfermedad no se conocen por completo, se caracteriza por cambios en el cerebro, incluida la formación de placas beta amiloides y ovillos neurofibrilares, o tau, que resultan en la pérdida de neuronas y sus conexiones.

