¡Feliz año 2026! 40 frases para mandar a familiares y amigos por WhatsApp

El 2025 se despide para dar paso a un 2026 lleno de nuevas oportunidades, retos y esperanzas. Sabemos que en cuanto el reloj marque la medianoche, las redes saturarán y querrás tener listo el mensaje perfecto de "¡Feliz Año!" o las frases adecuadas para tus seres queridos.

Para que no te quedes con la mente en blanco o enviando el mismo sticker de siempre, hemos recopilado una lista con las mejores felicitaciones. Ya sea que busques algo sentimental para la familia, algo gracioso para el grupo de amigos o una frase corta para tus Estados, aquí lo encontrarás.

Frases para desear Feliz Año Nuevo 2026:

A continuación, te dejamos una selección curada para cada tipo de contacto en tu agenda. ¡Elige tu favorita!

Mensajes para mandar a la familia en Año Nuevo

Si estás lejos de casa o simplemente quieres recordarles cuánto los amas antes de la cena, estas frases son ideales:



"Lo mejor de mi 2025 fue tenerlos a mi lado, y lo que más pido al 2026 es que sigamos igual de unidos. ¡Los quiero mucho, familia!"

"Aunque no podamos brindar en la misma mesa, mi corazón está con ustedes. ¡Que el 2026 traiga ese abrazo que nos debemos! 🥂"

"La familia es el primer regalo que la vida nos da, y yo tengo el mejor de todos. ¡Feliz y próspero Año Nuevo 2026 para todos!"

"Por los que están, por los que se fueron y por los que vendrán. ¡Salud y bendiciones para nuestra familia en este 2026! ✨"

"No pido lujos para este nuevo año, solo pido salud para mi familia para poder disfrutar de otros 365 días juntos. ¡Feliz 2026!"

Mensajes divertidos para amigos y grupos en Año Nuevo

Rompe el hielo en el grupo de WhatsApp con un poco de humor para iniciar el año con una sonrisa:



"Mi meta para el 2026 es cumplir los propósitos del 2025 que debería haber cumplido en el 2020. ¡Deséenme suerte! 🤣"

"Aviso: El simulacro de paz y amor ha terminado. ¡Guarden los langostinos, que ya viene el desmadre! ¡Feliz 2026, amigos! 🍻"

"Este año voy a ser más fit como Checo... como Checo Pérez corriendo hacia la comida. 🏃💨 ¡Feliz y delicioso 2026!" (guiño a los fans del automovilismo)

"2026 suena muy futurista, pero tranquilos, que aquí seguimos igual de locos que siempre. ¡Que sea un año épico! 🚀"

"Espero que este año encuentres la felicidad, la salud, el amor, el dinero... y si no los encuentras, ¡búscalo en Google! ¡Feliz Año Nuevo!"

Mensajes motivadores y cortos para decir Feliz Año

Perfectas para subir a tus historias de Instagram, Estados de WhatsApp o Twitter (X):



"Tienes 365 nuevas oportunidades por delante. Haz que el 2026 cuente. ¡Feliz Año!"

"Que el 2026 te traiga todo lo que el 2025 te quedó debiendo. ¡A brillar! ✨"

"Chin chin 🥂 por un año lleno de risas, viajes y menos preocupaciones. ¡Bienvenido 2026!"

"Cierra los ojos, pide un deseo y prepárate para hacerlo realidad. ¡El 2026 es todo tuyo!"

"Página 1 de 365. Escribe un best-seller este año. 📖✍️"

Mensajes para amigos especiales en Año Nuevo

Para esas amistades que valen oro y que han estado contigo en las buenas y en las malas:



"Los años pasan, pero los verdaderos amigos quedan. Gracias por ser parte de mi historia. ¡Vamos con todo a por el 2026!"

"Amiga/o, deseo que este 2026 tus alegrías se sumen y tus penas se resten. ¡Te quiero!"

"Cambia el año, cambia el número, pero nuestra amistad sigue intacta. ¡Por mil aventuras más en 2026! 🥂"

"Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar y un amigo con quien compartirlo. ¡Feliz 2026!"

"Te deseo 12 meses de éxito, 52 semanas de risas y 365 días de amor. ¡Feliz Año Nuevo!"

Mensajes para tu persona favorita (Pareja o 'Crush')

Si quieres enviar un mensaje más personal antes de las 12, prueba con uno de estos:



"Solo pasaba a recordarte que eres de mis personas favoritas en el mundo. ¡Feliz 2026!"

"Gracias por existir y hacerme la vida más bonita. Vamos por otro año juntos."

"Un día normal + tú = un día increíble. Que el 2026 nos traiga más días así."

"Eres mi persona de confianza y mi persona de desmadre al mismo tiempo. ¡Te quiero!"

"Si la vida es un regalo… tú eres el moño. ¡Feliz Año Nuevo!"

"Mi batería emocional siempre se recarga contigo. Gracias por estar ahí."

"Que sepas que tienes un huequito permanente en mi corazón (y en mis mensajes). ¡Feliz 2026!"

Los rituales más comunes para recibir el Año Nuevo 2026

Además de enviar mensajes, la nochevieja está llena de tradiciones para atraer la buena suerte. Si aún no tienes listo tu ritual, aquí te recordamos los más efectivos para recibir el 2026:

