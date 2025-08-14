La justicia llegó seis años después para una mujer de la tercera edad. Un hombre que era investigado por ser el feminicida de su mamá en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex) recibió una sentencia tras ser encontrado culpable de asesinar a la mujer de 63 años.

Gabriel Fernández Espinoza fue sentenciado a 40 años de prisión tras ser encontrado responsable del delito de feminicidio en agravio de su madre, a quien privó de la vida en marzo del año 2019.

Hijo de víctima discutió con ella antes de matarla

Las investigaciones revelaron que el 17 de marzo del año 2019, tanto la víctima como el ahora sentenciado se encontraban en un domicilio localizado en la colonia Altamira, en Naucalpan, donde discutieron.

En la disputa, este individuo agredió físicamente a su madre y luego la asfixió. Para deshacerse del cuerpo lo trasladó a bordo de un vehículo hasta otro punto de la zona, donde lo abandonó y huyó del lugar.

“Gabriel Fernández Espinoza fue sentenciado a 40 años de prisión tras ser encontrado responsable del delito de feminicidio en agravio de su madre, una mujer de 63 años, a quien privó de la vida en el mes de marzo del año 2019”, informó la Fiscalía del Estado de México este jueves 14 de agosto de 2025.

Feminicida en Naucalpan purgará pena en Barrientos

Las pruebas aportadas y expuestas por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron determinantes para que un juez emitiera esta sentencia contra el implicado, a quien le fijó multas y suspendió sus derechos civiles y políticos.

Como parte de la investigación iniciada por la Fiscalía del Estado de México, derivado del feminicidio, el sujeto fue aprehendido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, a disposición de un juez, quien tras proceso legal, le dictó esta condena.