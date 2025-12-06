Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Y con cuchillo! Detienen a hombre tras asalto en Metrobús Insurgentes, en CDMX

Detienen a un hombre que asaltó a una mujer y amenazó con un cuchillo al chofer del Metrobús en CDMX; tenía 3 mil 40 pesos robados y antecedentes.

Un delincuente que trae un chaleco con estoperoles, una playera gráfica negra y que asaltó a una mujer en el metrobús cdmx además de amagar al chofer de la unidad
El sospechoso cuenta con antecedentes penales por robo y delitos contra la salud.|SSC-CDMX.
Notas
Seguridad

Escrito por: Viridiana Castillo

Compartir nota

La vigilancia en la estación Glorieta de los Insurgentes del Metrobús CDMX permitió la detención de un hombre que supuestamente asaltó a una usuaria y amenazó con un cuchillo al conductor de una unidad en plena avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México, el sujeto habría despojado de su cartera a una mujer en la plataforma de la Línea 1 y después intentó huir por la vialidad.

Elementos de la Policía Auxiliar que realizaban recorridos de seguridad fueron alertados por la víctima y de inmediato iniciaron la persecución del probable responsable.

Asaltó a una mujer y amagó al chofer del Metrobús CDMX con un cuchillo

La víctima señaló al hombre como la persona que la despojó de su cartera, mientras que testigos refirieron que el mismo sujeto amagó con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros al conductor de una de las unidades del Metrobús CDMX.

Los policías le dieron alcance metros adelante y, en apego al protocolo de actuación, le practicaron una revisión preventiva.

Policías le aseguraron más de 3 mil pesos y el arma blanca al sujeto tras asalto en Metrobús CDMX

Durante la inspección, los oficiales aseguraron una cartera con 3 mil 40 pesos en efectivo, que la mujer reconoció como de su propiedad, así como el arma punzocortante utilizada para amenazar al chofer.

El hombre, de 43 años de edad, fue detenido, informado de sus derechos y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

cinco billetes de 500 pesos, dos de 200, uno de 100 y dos de 20 que fueron arrebatados a una mujer en el Metrobús CDMX
Dinero que fue arrebatado a la víctima.|SSC-CDMX.

El detenido tiene antecedentes por robo y delitos contra la salud

Al realizar un cruce de información, las autoridades capitalinas identificaron que el detenido cuenta con cuatro presentaciones previas ante el Ministerio Público por robo y delitos contra la salud, registradas entre 2021 y 2023.

La SSC-CDMX indicó que continuará con los recorridos de vigilancia y presencia policial en estaciones del Metrobús para prevenir asaltos y agresiones a usuarios y operadores.

¿Qué tan comunes fueron los asaltos en el Metrobús CDMX en 2025?

A lo largo de 2025, el Metrobús CDMX registró diversos incidentes de inseguridad que terminaron en detenciones, operativos y reportes en medios nacionales. Entre los asaltos y robos reportados durante 2025 destacan:

  • 14 de enero: Asaltan a un pasajero en la estación Potrero Norte (Línea 1); cuatro jóvenes, incluido un menor, fueron detenidos.
  • 18 de enero: Robo a bordo de una unidad en la estación Deportivo 18 de Marzo.
  • 25 de enero: Mujer sufre robo de su celular en la Línea 6; un presunto responsable fue detenido.
  • 21 de junio: Detienen a seis integrantes de una banda que asaltó a dos usuarias afuera de la estación Euzkaro (Línea 1).
  • 23 de septiembre: Un hombre roba un celular por la ventanilla en Línea 7; fue detenido tras un operativo.
SSC CDMXSeguridad y JusticiaCDMX

Notas