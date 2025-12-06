¡Y con cuchillo! Detienen a hombre tras asalto en Metrobús Insurgentes, en CDMX

La vigilancia en la estación Glorieta de los Insurgentes del Metrobús CDMX permitió la detención de un hombre que supuestamente asaltó a una usuaria y amenazó con un cuchillo al conductor de una unidad en plena avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México, el sujeto habría despojado de su cartera a una mujer en la plataforma de la Línea 1 y después intentó huir por la vialidad.

Elementos de la Policía Auxiliar que realizaban recorridos de seguridad fueron alertados por la víctima y de inmediato iniciaron la persecución del probable responsable.

Asaltó a una mujer y amagó al chofer del Metrobús CDMX con un cuchillo

La víctima señaló al hombre como la persona que la despojó de su cartera, mientras que testigos refirieron que el mismo sujeto amagó con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros al conductor de una de las unidades del Metrobús CDMX.

Los policías le dieron alcance metros adelante y, en apego al protocolo de actuación, le practicaron una revisión preventiva.

Policías le aseguraron más de 3 mil pesos y el arma blanca al sujeto tras asalto en Metrobús CDMX

Durante la inspección, los oficiales aseguraron una cartera con 3 mil 40 pesos en efectivo, que la mujer reconoció como de su propiedad, así como el arma punzocortante utilizada para amenazar al chofer.

El hombre, de 43 años de edad, fue detenido, informado de sus derechos y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Dinero que fue arrebatado a la víctima.|SSC-CDMX.

El detenido tiene antecedentes por robo y delitos contra la salud

Al realizar un cruce de información, las autoridades capitalinas identificaron que el detenido cuenta con cuatro presentaciones previas ante el Ministerio Público por robo y delitos contra la salud, registradas entre 2021 y 2023.

La SSC-CDMX indicó que continuará con los recorridos de vigilancia y presencia policial en estaciones del Metrobús para prevenir asaltos y agresiones a usuarios y operadores.

¿Qué tan comunes fueron los asaltos en el Metrobús CDMX en 2025?

A lo largo de 2025, el Metrobús CDMX registró diversos incidentes de inseguridad que terminaron en detenciones, operativos y reportes en medios nacionales. Entre los asaltos y robos reportados durante 2025 destacan:

