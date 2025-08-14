La víctima fue su pareja, a quien mató con un objeto punzocortante. El responsable fue detenido y sentenciado por el delito de feminicidio tras este crimen ocurrido en una casa en el Estado de México (Edomex). La mujer fue atacada el 8M en el Día Internacional de la Mujer del año pasado.

Dentro de una casa en el municipio de Zumpango, un sujeto llamado Víctor Vargas Leal se encontraba con su pareja, sin embargo, la agredió y la mujer murió en marzo de 2024.

Feminicida en Edomex se lesionó tras atacar a su pareja

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableció que el 8 de marzo del año 2024, la víctima, una mujer de 39 años, se encontraba en un domicilio ubicado en la localidad de San Bartolo Cuautlalpan.

Víctor Vargas Leal ingresó al lugar y la agredió con un objeto punzocortante, provocándole heridas que derivaron en su muerte, para después autolesionarse con el mismo instrumento, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica.

¿Cuántos años de cárcel recibió feminicida en Edomex?

Víctor Vargas Leal fue condenado a 66 años y 3 meses de prisión al ser encontrado penalmente responsable del delito de feminicidio en agravio de su pareja en marzo de 2024.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente por feminicidio, en tanto que tras ser dado de alta, el implicado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien le dictó esta condena.

Además de la pena privativa de libertad, el implicado deberá pagar multas, en tanto que sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 66 años y 3 meses de prisión en contra de Víctor Vargas Leal, luego de acreditar su participación en el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, ilícito que perpetró en el municipio de Zumpango, en marzo de 2024”, informó la institución este miércoles 13 de agosto de 2025.