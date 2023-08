¿Qué se sabe del feminicida de Milagros en Guanajuato?

Sigue la búsqueda del feminicida de Milagros, y esque se dio a conocer el que podría ser su domicilio el cual se encuentra ubicado en la colonia Moderna en León, Guanajuato, a decir de vecinos de la zona el nombre del sujeto responde al nombre de “Miguel”, llevaba aproximadamente un año viviendo en ese lugar, según habitantes, el presunto asesino de Milagros no tenía hijos, vivía con sus padres y tres de sus hermanos, estoo es lo que relatan vecinos de la colonia Moderna al respecto:

” Ayer estuvo todo el día aquí ayer, no ayer no, un día antes, un día antes del asesinato, que sí que lo veían muy nervioso, no eran muy sociables pues no, pasaban y sí saludaban, buenos días, buenos días “

Inluso la mamá tenía un negocio propio, así lo cuentan los vecinos:

” Tenía su tiendita la señora, los mandaba a traer a esto y otro y ellos iban y todo y ahora está cerrado, la señora, la mamá ya no está ahí, los hermanos no están ahí, el carrito que traían no está ahí “

A más de 24 horas del trágico hecho, nada se sabe del feminicida de Milagros, de manera extraoficial se manejó que el responsable habría sido localizado sin vida al interior del inmueble, sin embargo este viernes las autoridades de seguridad en el municipio desmintieron esta versión, en tanto que desde la noche del jueves el domicilio está resguardado por las autoridades municipales.

En resguardo de elementos de @Seguridad_Leon continúa el domicilio 219 de la calle Cortazar de la colonia la Moderna, donde se mencionó que vivía el responsable de asesinar cobardemente a Milagros, el continúa prófugo de la justicia #León pic.twitter.com/jtALetu1r4 — EmMaNuEl mOrALeS 🕵️‍♂️ (@manolomorales10) August 11, 2023

El velorio de Milagros

¡ Justicia para Milagros !, es lo que se lee en una cartulina al exterior de la casa donde ella vivía, la joven cumplió 40 años justo el día en que fue privada de la vida, su cuerpo fue llevado a una funeraria en el barrio de San Juan de Dios en el municipio de León donde este viernes llegaron amigos y familiares de la víctima para darle el último adiós,.

A decir de Lizbeth Barajas, Vecina de Milagros, ella era una persona tranquila y respetuosa, esta fueron sus palabras:

” Ella siempre ha sido una persona dedicada a trabajar casa no era de meterse en problemas con la gente siempre con su mamá pues una persona muy sencilla no se metía con nadie “

Vecinas de Milagros dicen que ella usualmente caminaba o tomaba un taxi rumbo a su trabajo, se espera que el día de mañana sábado sea su sepultura en un panteón de León.