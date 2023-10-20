Diana Marisol estaba embarazada y fue asesinada por su pareja en Navolato, Sinaloa

Una joven fue asesinada la mañana de este viernes en la sindicatura de Villa Juárez en el municipio de Navolato, en Sinaloa. Diana Marisol tenía aproximadamente 18 años y tenía 5 meses de embarazo y la mañana de este 20 de octubre fue atacada por su pareja quien finalmente le quitó la vida.

El hecho fue reportado minutos antes de las 08:00 de la mañana, en hechos ocurridos en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, entre Ramón Corona y Primera, de la colonia Margarita Maza de Juárez de la sindicatura.

De acuerdo con el reporte policiaco, un hombre atacó a su pareja hasta quitarle la vida. Hay versiones que indican que la mujer asesinada tenía 16 años de edad, pero otros medios locales indican que tenía 18 y era originaria del estado de Guerrero.

La agresión ocurrió en una cuartería identificada como "Doña Chuy" en ese municipio sinaloense, sin que hasta el momento se conozca el móvil de la letal agresión.

¿Quién era la mujer embarazada, asesinada en Navolato?

La presidenta municipal de Navolato, Margoth Urrea informó que el cuerpo de Diana Marisol, la mujer embarazada que fue asesinada en Navolato, será trasladado al estado de Guerrero, de donde es originaria.

Se informó que la mañana de este viernes 20 de octubre, ocurrió la muerte violenta de una mujer en el interior de una cabaña ubicada en la comunidad de Villa Juárez, la alcaldesa lamentó el hecho y dijo que el municipio está de luto.

Confirmó que las autoridades detuvieron a un hombre por presuntamente ser el autor del crimen, quien se llama Manuel de aproximadamente 26 años y los indicios indican que era pareja de la joven.

"El muchacho ya fue detenido, estamos esperando a la Fiscalía para que lo procesen y vamos a ayudar a la familia de la muchacha porque piden el traslado del cuerpo a Guerrero", dijo la alcaldesa.

La presidenta municipal reveló que el sospechoso es originario de Honduras y aseguró que no se tienen registrados antecedentes de violencia doméstica denunciados ante las autoridades por parte de la mujer.

La fallecida fue identificada como Diana Marisol, de 18 años de edad. Los indicios recabados por las autoridades indican que el cuerpo de la fallecida fue encontrado con signos de violencia y se presume que murió por ahorcamiento, aunque esta versión aun no ha sido confirmada.