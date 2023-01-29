Inicia proceso contra el feminicida de la DJ Valentina Trespalacios

La fiscalía de Colombia afirmó tener un arsenal de pruebas contra el principal sospechoso del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, una joven de apenas 21 años.

El presunto feminicida es John Poulos, un ciudadano estadounidense que hoy es acusado de feminicidio agravado y destrucción, alteración y ocultamiento de material probatorio.

La Fiscalía de Colombia hizo un recuento de cómo Poulos, quien se cree mató a la DJ por celos, llevó a cabo el feminicidio de Valentina Trespalacios, con quien llevaba un año saliendo. Señaló que la DJ recibió varios golpes "contundentes" antes de fallecer por estrangulamiento y cómo Poulos se deshizo del cuerpo, el cual terminó en una maleta en un contenedor de basura.

La defensa de Poulos aseguró que fue capturado con un procedimiento fuera de la ley. Sin embargo, un juez declaró legal la captura de Poulos. El presunto autor del feminicidio no presumió su inocencia, pero tampoco aceptó los cargos que se la fiscalía de Colombia le imputa.

El martes continuará la audiencia donde la fiscalía pedirá cárcel para Poulus por representar un peligro para la sociedad y evitar que escape de Colombia de nueva cuenta.

De ser hallado culpable, Poulos de 35 años podría pagar una pena de hasta 40 años de prisión en Colombia por el feminicidio de la DJ.

¿Qué le pasó a la DJ Valentina Trespalacios?

La DJ Valentina Trespalacios desapareció del radar de amigos y familiares desde el domingo 22 de enero. De acuerdo al testimonio de un taxista que los transportó en la madrugada, tanto Valentina Trespalacios y John Poulos habían bebido.

Un video de seguridad del edificio donde vivía Poulos captaron al estadounidense empujando un carrito de supermercado con una maleta de viaje que guardó en la cajuela de su automóvil.

Horas después, esa misma maleta apareció en un tiradero de basura con los restos de la DJ.

El celular de Valentina Trespalacios fue ubicado también en un basurero, pero del aeropuerto de Tocumén, en Panamá, donde Poulos pretendía huir a Turquía.