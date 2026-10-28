Los grabaron el lugar del crimen: el feminicidio de Helen en Chimalhuacán que reveló una complicidad

Se colocaron a un costado y uno sacó un arma para disparar contra el vehículo donde viajaba María Elena o Helen, una joven de 25 años, quien murió y ahora un menor es investigado como presunto implicado en este feminicidio en Chimalhuacán, Estado de México.

Una cámara grabó todo. En el ataque registrado el 24 de agosto participaron dos hombres, quienes llegaron en un vehículo y dispararon por el lado del copiloto, para luego huir, de acuerdo con un video del que Azteca Noticias tiene copia.

El feminicidio de María Elena en Chimalhuacán, ¿qué se sabe del caso?

Un juez vinculó a proceso a uno de ellos, un adolescente de 16 años de edad, investigado por este feminicidio en Chimalhuacán.

María Elena, o Helen como es conocida en redes sociales, llegó a un domicilio ubicado en la calle Salvador Dalí, de la colonia Acuitlapilco, a bordo de su vehículo, pero cuando la camioneta blanca en la que iba se estacionó le dispararon.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el otro presunto implicado es un adulto, el cual ya fue identeificado y quien era pareja de la víctima, mientras que el menor detenido era empleado de María Elena.

Buscan a pareja de María Elena, víctima de feminicidio en Chimalhuacán

Las autoridades buscan detener a la pareja de María Elena, quien bajó del vehículo y, de acuerdo con la investigación de la fiscalía, disparó en varias ocasiones en contra de la víctima, quien consecuencia de las heridas recibidas falleció en el lugar.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar al menor de edad como uno de los posibles intervinientes en este ilícito, por lo que fue detenido por el 23 de octubre de octubre.

Una vez detenido fue ingresado en el Centro para Adolescentes “Quinta del Bosque” en Zinacantepec, a disposición de la un juez, quien, tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por la fiscalía, determinó su vinculación a proceso, le impuso como medida cautelar el internamiento y otorgó un plazo de investigación complementaria de 20 días.